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Климов оценил намерение Конгресса убрать санкции против России из бюджета
Климов оценил намерение Конгресса убрать санкции против России из бюджета - РИА Новости, 07.12.2021
Климов оценил намерение Конгресса убрать санкции против России из бюджета
Американские законодатели отказались от санкций против России в проекте оборонного бюджета, поскольку понимают, что это нанесет вред экономике США, заявил РИА... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T21:59
2021-12-07T22:20
в мире
сша
россия
киев
дмитрий песков
андрей климов
нато
северный поток — 2
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Американские законодатели отказались от санкций против России в проекте оборонного бюджета, поскольку понимают, что это нанесет вред экономике США, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Оборонный бюджет США представлен без санкций по суверенному долгу РФ и в отношении проекта "Северный поток 2", свидетельствует текст законопроекта, опубликованный профильным комитетом палаты представителей."Такое решение, об исключении санкций, могло быть принято спонтанно. Одно дело поговорить, другое – понимать, какой ущерб эти санкции нанесут американской экономике", - сказал политик.Кроме того, американцы все время прикрывались темой "агрессии" России против Украины, "но раз агрессии нет, можно (санкции) и исключить", сказал парламентарий. Он также отметил, что возможное отключение России от SWIFT привело бы к тому, что западным странам "пришлось бы покупать у нас газ и нефть за рубли".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211207/dolg-1762649235.html
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сша
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в мире, сша, россия, киев, дмитрий песков, андрей климов, нато, северный поток — 2
21:59 07.12.2021 (обновлено: 22:20 07.12.2021)
 
Климов оценил намерение Конгресса убрать санкции против России из бюджета

Сенатор Климов заявил, что Конгресс США осознает вред экономике от санкции против России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Американские законодатели отказались от санкций против России в проекте оборонного бюджета, поскольку понимают, что это нанесет вред экономике США, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Оборонный бюджет США представлен без санкций по суверенному долгу РФ и в отношении проекта "Северный поток 2", свидетельствует текст законопроекта, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
21:00
Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу России
"Такое решение, об исключении санкций, могло быть принято спонтанно. Одно дело поговорить, другое – понимать, какой ущерб эти санкции нанесут американской экономике", - сказал политик.
Кроме того, американцы все время прикрывались темой "агрессии" России против Украины, "но раз агрессии нет, можно (санкции) и исключить", сказал парламентарий. Он также отметил, что возможное отключение России от SWIFT привело бы к тому, что западным странам "пришлось бы покупать у нас газ и нефть за рубли".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
21:46
Байден пригрозил санкциями Путину из-за Украины, заявил Белый дом
 
В миреСШАРоссияКиевДмитрий ПесковАндрей КлимовНАТОСеверный поток — 2
 
 
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