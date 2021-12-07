https://ria.ru/20211207/namereniya-1762655185.html

Климов оценил намерение Конгресса убрать санкции против России из бюджета

Климов оценил намерение Конгресса убрать санкции против России из бюджета - РИА Новости, 07.12.2021

Климов оценил намерение Конгресса убрать санкции против России из бюджета

Американские законодатели отказались от санкций против России в проекте оборонного бюджета, поскольку понимают, что это нанесет вред экономике США, заявил РИА... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T21:59

2021-12-07T21:59

2021-12-07T22:20

в мире

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дмитрий песков

андрей климов

нато

северный поток — 2

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Американские законодатели отказались от санкций против России в проекте оборонного бюджета, поскольку понимают, что это нанесет вред экономике США, заявил РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Оборонный бюджет США представлен без санкций по суверенному долгу РФ и в отношении проекта "Северный поток 2", свидетельствует текст законопроекта, опубликованный профильным комитетом палаты представителей."Такое решение, об исключении санкций, могло быть принято спонтанно. Одно дело поговорить, другое – понимать, какой ущерб эти санкции нанесут американской экономике", - сказал политик.Кроме того, американцы все время прикрывались темой "агрессии" России против Украины, "но раз агрессии нет, можно (санкции) и исключить", сказал парламентарий. Он также отметил, что возможное отключение России от SWIFT привело бы к тому, что западным странам "пришлось бы покупать у нас газ и нефть за рубли".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211207/dolg-1762649235.html

https://ria.ru/20211207/sanktsii-1762653952.html

сша

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в мире, сша, россия, киев, дмитрий песков, андрей климов, нато, северный поток — 2