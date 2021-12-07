https://ria.ru/20211207/nagrada-1762535474.html

Ямальский полицейский получил медаль за спасение женщины с детьми из пожара

Ямальский полицейский получил медаль за спасение женщины с детьми из пожара - РИА Новости, 07.12.2021

Ямальский полицейский получил медаль за спасение женщины с детьми из пожара

Полицейский из поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получил медаль губернатора "За мужество и самоотверженность" за спасение женщины с... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:39

2021-12-07T12:39

2021-12-07T13:58

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Полицейский из поселка Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) получил медаль губернатора "За мужество и самоотверженность" за спасение женщины с тремя детьми из пожара."Сергей Гербач <…> помог выбраться из горящего дома маме с тремя детьми, самому младшему из которых было всего девять месяцев. После этого спаситель провел несколько недель в больнице с обморожением и порезами", — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.Там уточнили, что мужчина выбежал на шум и увидел, что огнем охвачены стены и потолок. Он выбил окно и выбрался с другими жильцами дома на улицу. Оглядевшись, очевидцы событий поняли, что внутри еще остались люди.Гербач безуспешно пытался войти в дом через входную дверь и затем разбил окно в квартире. Он принял у матери девятимесячного малыша, детей двух и четырех лет. Помог выбраться и самой женщине.В администрации региона отметили, что недавно он окончательно поправился и продолжил работу в полиции.

https://ria.ru/20211206/politseyskiy-1762394073.html

https://ria.ru/20211101/mvd-1757217923.html

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