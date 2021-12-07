Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211207/nabiullina-1762514255.html
Глава ЦБ сравнила предложения экосистем с продажей бус аборигенам
Глава ЦБ сравнила предложения экосистем с продажей бус аборигенам - РИА Новости, 07.12.2021
Глава ЦБ сравнила предложения экосистем с продажей бус аборигенам
Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала россиян тщательно взвешивать "щедрые" предложения экосистем перед тем, как предоставлять им свои персональные... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:13
2021-12-07T11:13
экономика
эльвира набиуллина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734620394_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_60239094036d2f6f3f15504b3ad00eac.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала россиян тщательно взвешивать "щедрые" предложения экосистем перед тем, как предоставлять им свои персональные данные, иначе можно оказаться в роли аборигенов, которые готовы за бусы отдать что-то очень ценное."Супераппы, суперсервисы, экосистемы – человеку так кажется, что его поставили в центр мира, вокруг него вращаются разного рода предложения, но возникает вопрос: чем платит человек за это удобство, дешевизну, за этот комфорт? Оптимисты говорят, что практически ничем и что технологии настолько хороши, что бизнес с использованием этих технологий предложит для него самое оптимальное, самое лучшее. Пессимисты говорят, придется заплатить повышением цен на товары и услуги, потому что неизбежно возникнет монополизм", - сказала она, выступая на форуме Finopolis.Она пояснила, что для избежания такой проблемы многие мировые регуляторы стараются выработать меры, чтобы такие риски снизить. "Мы тоже ведем споры с участниками рынка по этому поводу, они далеки от завершения, но это, скорее, эффекты экономические и финансовые. Мне кажется, есть вопросы более фундаментальные", - продолжила Набиуллина."Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда как аборигены за бусы готовы продать что-то несоизмеримо более ценное - свои данные, и с этими данными - право выбора. Не успеем мы что-то пожелать, как среда вокруг нас это предлагает, и точно ли это то, что нам нужно? Сможем ли мы в этой ситуации такого изобилия предложения сохранить здравое отношение?", - заключила она.
https://ria.ru/20211207/gref-1762513086.html
https://ria.ru/20211130/forum-1761432318.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734620394_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_889790a89cc5ad4121c0c4784827a50b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина
11:13 07.12.2021
 
Глава ЦБ сравнила предложения экосистем с продажей бус аборигенам

Глава ЦБ Набиуллина сравнила предложения экосистем по данным с продажей бус аборигенам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала россиян тщательно взвешивать "щедрые" предложения экосистем перед тем, как предоставлять им свои персональные данные, иначе можно оказаться в роли аборигенов, которые готовы за бусы отдать что-то очень ценное.
"Супераппы, суперсервисы, экосистемы – человеку так кажется, что его поставили в центр мира, вокруг него вращаются разного рода предложения, но возникает вопрос: чем платит человек за это удобство, дешевизну, за этот комфорт? Оптимисты говорят, что практически ничем и что технологии настолько хороши, что бизнес с использованием этих технологий предложит для него самое оптимальное, самое лучшее. Пессимисты говорят, придется заплатить повышением цен на товары и услуги, потому что неизбежно возникнет монополизм", - сказала она, выступая на форуме Finopolis.
Глава Сбербанка Герман Греф
Вчера, 11:03
Греф ждет, что экосистемные подписки станут персонализированными
Она пояснила, что для избежания такой проблемы многие мировые регуляторы стараются выработать меры, чтобы такие риски снизить. "Мы тоже ведем споры с участниками рынка по этому поводу, они далеки от завершения, но это, скорее, эффекты экономические и финансовые. Мне кажется, есть вопросы более фундаментальные", - продолжила Набиуллина.
"Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда как аборигены за бусы готовы продать что-то несоизмеримо более ценное - свои данные, и с этими данными - право выбора. Не успеем мы что-то пожелать, как среда вокруг нас это предлагает, и точно ли это то, что нам нужно? Сможем ли мы в этой ситуации такого изобилия предложения сохранить здравое отношение?", - заключила она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
30 ноября, 12:58Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Дерипаска и Набиуллина поспорили о важности кредита в экономике
 
ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
Лента новостейМолния
В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии