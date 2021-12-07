https://ria.ru/20211207/nabiullina-1762514255.html

Глава ЦБ сравнила предложения экосистем с продажей бус аборигенам

Глава ЦБ сравнила предложения экосистем с продажей бус аборигенам - РИА Новости, 07.12.2021

Глава ЦБ сравнила предложения экосистем с продажей бус аборигенам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала россиян тщательно взвешивать "щедрые" предложения экосистем перед тем, как предоставлять им свои персональные... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:13

2021-12-07T11:13

2021-12-07T11:13

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала россиян тщательно взвешивать "щедрые" предложения экосистем перед тем, как предоставлять им свои персональные данные, иначе можно оказаться в роли аборигенов, которые готовы за бусы отдать что-то очень ценное."Супераппы, суперсервисы, экосистемы – человеку так кажется, что его поставили в центр мира, вокруг него вращаются разного рода предложения, но возникает вопрос: чем платит человек за это удобство, дешевизну, за этот комфорт? Оптимисты говорят, что практически ничем и что технологии настолько хороши, что бизнес с использованием этих технологий предложит для него самое оптимальное, самое лучшее. Пессимисты говорят, придется заплатить повышением цен на товары и услуги, потому что неизбежно возникнет монополизм", - сказала она, выступая на форуме Finopolis.Она пояснила, что для избежания такой проблемы многие мировые регуляторы стараются выработать меры, чтобы такие риски снизить. "Мы тоже ведем споры с участниками рынка по этому поводу, они далеки от завершения, но это, скорее, эффекты экономические и финансовые. Мне кажется, есть вопросы более фундаментальные", - продолжила Набиуллина."Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда как аборигены за бусы готовы продать что-то несоизмеримо более ценное - свои данные, и с этими данными - право выбора. Не успеем мы что-то пожелать, как среда вокруг нас это предлагает, и точно ли это то, что нам нужно? Сможем ли мы в этой ситуации такого изобилия предложения сохранить здравое отношение?", - заключила она.

https://ria.ru/20211207/gref-1762513086.html

https://ria.ru/20211130/forum-1761432318.html

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экономика, эльвира набиуллина