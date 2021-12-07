Музей дизайна показывает "умный дом" и сервиз Малевича в Третьяковке
"Важно, что совместная выставка с ГТГ проходит именно в Западном крыле: Третьяковка занимается русским искусством, культурой, а дизайн — ее очень важная часть, — рассказала куратор Ольга Дружинина. — Без него сложно понять любую эпоху. Проект гармонично вписывается в пространство на Крымском валу".
Тем более что отечественный дизайн начался с художников-конструктивистов, с авангарда. Выставочное пространство — идеальный контекст: в другом крыле Третьяковки висят работы Родченко, Лисицкого, Татлина.
После Октябрьской революции Государственный (бывший Императорский) фарфоровый завод стал производить предметы "революционные по содержанию, совершенные по форме и безупречные по исполнению".
Сервиз по эскизам Малевича — пример реализации идей супрематизма: традиционные формы чашек заменены упрощенными полусферами с прямоугольными ручками, вместо привычной яркой росписи — белый цвет.
Посуду, может, и не очень удобно мыть. Но такой цели и не было, как говорил сам художник: "Это не чайник, но идея чайника".
"Важно, что совместная выставка с ГТГ проходит именно в Западном крыле: Третьяковка занимается русским искусством, культурой, а дизайн — ее очень важная часть, — рассказала куратор Ольга Дружинина. — Без него сложно понять любую эпоху. Проект гармонично вписывается в пространство на Крымском валу".
Тем более что отечественный дизайн начался с художников-конструктивистов, с авангарда. Выставочное пространство — идеальный контекст: в другом крыле Третьяковки висят работы Родченко, Лисицкого, Татлина.
После Октябрьской революции Государственный (бывший Императорский) фарфоровый завод стал производить предметы "революционные по содержанию, совершенные по форме и безупречные по исполнению".
Сервиз по эскизам Малевича — пример реализации идей супрематизма: традиционные формы чашек заменены упрощенными полусферами с прямоугольными ручками, вместо привычной яркой росписи — белый цвет.
Посуду, может, и не очень удобно мыть. Но такой цели и не было, как говорил сам художник: "Это не чайник, но идея чайника".
В следующем десятилетии основоположник конструктивизма Владимир Татлин продолжил традицию. Задачей он ставил не декорирование технических изделий, а проектирование их в целом. Его лозунг: "Ни к старому, ни к новому, а к нужному!"
Под руководством Татлина созданы проекты "Первой посуды для детей", сервиз "Новый быт". Мастер работал с группой студентов Института керамических и силикатных материалов, где преподавал. Позднее они помогали ему в сооружении знаменитого "Летатлина".
Фарфоровый чайник, спроектированный Сотниковым под руководством Татлина, — радикальная переработка существующего материала и формы. Похожий по форме на яйцо сосуд легко помещался в руке, а ребра на корпусе стали альтернативой традиционным ручкам, которые отливают отдельно и приклеивают.
В следующем десятилетии основоположник конструктивизма Владимир Татлин продолжил традицию. Задачей он ставил не декорирование технических изделий, а проектирование их в целом. Его лозунг: "Ни к старому, ни к новому, а к нужному!"
Под руководством Татлина созданы проекты "Первой посуды для детей", сервиз "Новый быт". Мастер работал с группой студентов Института керамических и силикатных материалов, где преподавал. Позднее они помогали ему в сооружении знаменитого "Летатлина".
Фарфоровый чайник, спроектированный Сотниковым под руководством Татлина, — радикальная переработка существующего материала и формы. Похожий по форме на яйцо сосуд легко помещался в руке, а ребра на корпусе стали альтернативой традиционным ручкам, которые отливают отдельно и приклеивают.
В послевоенное время на производстве появилась должность художника-конструктора (дизайнера). Он координировал быстрое, экономичное и массовое изготовление товаров.
На выставке — конкурент "Запорожца", 3D-макет малолитражного автомобиля "Белка" авторства Владимира Арямова. Проект, как писал журнал "Крокодил", замучили в "бюрократическом колесе" — машину так и не выпустили.
Недорогие компактные модели "Белки" предполагали производить вместо мотоциклов с коляской, оснащать открытым и закрытым кузовами.
"Автомобиль должен был стать массовым транспортным средством для индивидуального пользования в городских и сельских районах", — поясняет Дружинина.
Интересно, что передняя дверь в виде крышки откидывалась вместе с рулевым колесом, а задняя (справа) охватывала часть крыши. Для жесткости кузова сельского варианта хотели вообще отказаться от дверей.
В послевоенное время на производстве появилась должность художника-конструктора (дизайнера). Он координировал быстрое, экономичное и массовое изготовление товаров.
На выставке — конкурент "Запорожца", 3D-макет малолитражного автомобиля "Белка" авторства Владимира Арямова. Проект, как писал журнал "Крокодил", замучили в "бюрократическом колесе" — машину так и не выпустили.
Недорогие компактные модели "Белки" предполагали производить вместо мотоциклов с коляской, оснащать открытым и закрытым кузовами.
"Автомобиль должен был стать массовым транспортным средством для индивидуального пользования в городских и сельских районах", — поясняет Дружинина.
Интересно, что передняя дверь в виде крышки откидывалась вместе с рулевым колесом, а задняя (справа) охватывала часть крыши. Для жесткости кузова сельского варианта хотели вообще отказаться от дверей.
Пример советского ар-деко.
Зародившись во Франции, этот стиль в СССР вошел в моду позже и в чуть измененном виде. Ярко проявлялся в классических элементах интерьера.
Например, лампа типа ЛНМ Военно-морского флота Министерства обороны. Напоминает колонну, а по периметру цилиндра — эмблемы с советской символикой (гербами, колосьями, серпом и молотом).
"Это был популярный мотив, отзвуки Древней Греции, Египта можно было найти в мебели в стиле ар-деко. Сейчас это очень редкая вещь: их выпускали небольшими тиражами, они были дорогие", — говорит куратор.
Пример советского ар-деко.
Зародившись во Франции, этот стиль в СССР вошел в моду позже и в чуть измененном виде. Ярко проявлялся в классических элементах интерьера.
Например, лампа типа ЛНМ Военно-морского флота Министерства обороны. Напоминает колонну, а по периметру цилиндра — эмблемы с советской символикой (гербами, колосьями, серпом и молотом).
"Это был популярный мотив, отзвуки Древней Греции, Египта можно было найти в мебели в стиле ар-деко. Сейчас это очень редкая вещь: их выпускали небольшими тиражами, они были дорогие", — говорит куратор.
Затем с появлением "хрущевок" изменилась структура жилых помещений: потолки стали ниже, пространства — меньше. Мебель из коммунальных квартир или старых домов в новый интерьер не вписывалась.
В 1960-х годах в СССР пришел "модерн середины века", эстетика изменилась.
"Массивные предметы с резьбой остались в прошлом, новая стилистка — тонкие ножки и меньше материала. Структура вещей — более воздушная: это для того, чтобы экономить место", — рассказывает Ольга Дружинина.
Соответственно, кресла стали ниже, изменился цвет обивки. Однотонные ткани лучше смотрелись в маленьких комнатах, не перегружали их.
Затем с появлением "хрущевок" изменилась структура жилых помещений: потолки стали ниже, пространства — меньше. Мебель из коммунальных квартир или старых домов в новый интерьер не вписывалась.
В 1960-х годах в СССР пришел "модерн середины века", эстетика изменилась.
"Массивные предметы с резьбой остались в прошлом, новая стилистка — тонкие ножки и меньше материала. Структура вещей — более воздушная: это для того, чтобы экономить место", — рассказывает Ольга Дружинина.
Соответственно, кресла стали ниже, изменился цвет обивки. Однотонные ткани лучше смотрелись в маленьких комнатах, не перегружали их.
Оказывается, умный дом был уже в СССР. На выставке показывают домашний телерадиокомплекс "СФИНКС", один из самых известных проектов ВНИИТЭ.
Он представлял собой систему коммуникации: аккумулировал информацию со всех устройств жизнеобеспечения дома и управлял ими, в том числе дистанционно.
В комплект входили колонки, наушники, дисплеи, различные пульты, а также диски и процессор с тремя блоками памяти.
"Проект — предшественник умного дома. Дизайнеры предложили удобный и функциональный интерфейс будущей единой системы. Информация из центра распределялась в помещения квартиры по нескольким экранам и колонкам: для совместного семейного отдыха, игр, для управления кухонными приборами", — поясняет куратор.
Оказывается, умный дом был уже в СССР. На выставке показывают домашний телерадиокомплекс "СФИНКС", один из самых известных проектов ВНИИТЭ.
Он представлял собой систему коммуникации: аккумулировал информацию со всех устройств жизнеобеспечения дома и управлял ими, в том числе дистанционно.
В комплект входили колонки, наушники, дисплеи, различные пульты, а также диски и процессор с тремя блоками памяти.
"Проект — предшественник умного дома. Дизайнеры предложили удобный и функциональный интерфейс будущей единой системы. Информация из центра распределялась в помещения квартиры по нескольким экранам и колонкам: для совместного семейного отдыха, игр, для управления кухонными приборами", — поясняет куратор.
После распада Советского Союза кризис производства затормозил развитие отечественного дизайна.
Многие документы и проекты советских мастеров были утрачены. Но в начале XXI века российские авторы снова начали представлять интересные работы, которые теперь интегрируются в западный контекст развития культуры и искусства.
Например, в экспозиции — настенно-настольные White&White Clock, которые напоминают заводские часы или таймеры на станциях метро. Выполнены в минималистичном дизайне, уместном в любом интерьере.
"Это современная 3D-интерпретация традиционных электронных часов. Время отображается в 24-часовом формате, есть функция будильника. Ночью яркость подсветки переходит в менее интенсивный режим", — говорит Дружинина.
После распада Советского Союза кризис производства затормозил развитие отечественного дизайна.
Многие документы и проекты советских мастеров были утрачены. Но в начале XXI века российские авторы снова начали представлять интересные работы, которые теперь интегрируются в западный контекст развития культуры и искусства.
Например, в экспозиции — настенно-настольные White&White Clock, которые напоминают заводские часы или таймеры на станциях метро. Выполнены в минималистичном дизайне, уместном в любом интерьере.
"Это современная 3D-интерпретация традиционных электронных часов. Время отображается в 24-часовом формате, есть функция будильника. Ночью яркость подсветки переходит в менее интенсивный режим", — говорит Дружинина.
Футуризму тоже есть место в современных работах дизайнеров. Один из экспонатов — светильники Halo.
Название отсылает не к песне Бейонсе, а к оптическому феномену —круглой радуге.
Разноцветный круг светильника — из высококачественной стали. А идеально ровная поверхность Halo распределяет оттенки равномерно и формирует эффект атмосферного феномена.
Как быстро меняющаяся реальность, они переливаются разными цветами, словно намекая на то, что нет ничего более постоянного, чем трансформации вкусов и направлений.
Футуризму тоже есть место в современных работах дизайнеров. Один из экспонатов — светильники Halo.
Название отсылает не к песне Бейонсе, а к оптическому феномену —круглой радуге.
Разноцветный круг светильника — из высококачественной стали. А идеально ровная поверхность Halo распределяет оттенки равномерно и формирует эффект атмосферного феномена.
Как быстро меняющаяся реальность, они переливаются разными цветами, словно намекая на то, что нет ничего более постоянного, чем трансформации вкусов и направлений.
Важная часть современности — разного рода интеграции и дань прошлому. Этот экспонат — шерстяной ковер "Hear My Roooar" с керамическим покрытием. Он — часть коллекции войлочных ковров с высокотехнологичной вышивкой.
"Как правило, яркие эксперименты показывают вне контекста реальностей массового производства, — рассказывает куратор выставки и директор Московского музея дизайна Александра Санькова. — Эта экспозиция определяет парадигму российского дизайна. Мы нашли проекты и работы, которые раньше не выставлялись в музеях, годами хранились в семьях и в архивах советских НИИ, создали десятки макетов неосуществленных проектов. Все эти уникальные материалы вступают в диалог с предметами, которые штампуют на заводах миллионными тиражами".
Выставка "История российского дизайна. Избранное. 1917-2022" открыта в Новой Третьяковке до ноября 2022 года.
Важная часть современности — разного рода интеграции и дань прошлому. Этот экспонат — шерстяной ковер "Hear My Roooar" с керамическим покрытием. Он — часть коллекции войлочных ковров с высокотехнологичной вышивкой.
"Как правило, яркие эксперименты показывают вне контекста реальностей массового производства, — рассказывает куратор выставки и директор Московского музея дизайна Александра Санькова. — Эта экспозиция определяет парадигму российского дизайна. Мы нашли проекты и работы, которые раньше не выставлялись в музеях, годами хранились в семьях и в архивах советских НИИ, создали десятки макетов неосуществленных проектов. Все эти уникальные материалы вступают в диалог с предметами, которые штампуют на заводах миллионными тиражами".
Выставка "История российского дизайна. Избранное. 1917-2022" открыта в Новой Третьяковке до ноября 2022 года.