Музей дизайна показывает "умный дом" и сервиз Малевича в Третьяковке

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"Важно, что совместная выставка с ГТГ проходит именно в Западном крыле: Третьяковка занимается русским искусством, культурой, а дизайн — ее очень важная часть, — рассказала куратор Ольга Дружинина. — Без него сложно понять любую эпоху. Проект гармонично вписывается в пространство на Крымском валу".

Тем более что отечественный дизайн начался с художников-конструктивистов, с авангарда. Выставочное пространство — идеальный контекст: в другом крыле Третьяковки висят работы Родченко, Лисицкого, Татлина.

После Октябрьской революции Государственный (бывший Императорский) фарфоровый завод стал производить предметы "революционные по содержанию, совершенные по форме и безупречные по исполнению".

Сервиз по эскизам Малевича — пример реализации идей супрематизма: традиционные формы чашек заменены упрощенными полусферами с прямоугольными ручками, вместо привычной яркой росписи — белый цвет.

Посуду, может, и не очень удобно мыть. Но такой цели и не было, как говорил сам художник: "Это не чайник, но идея чайника".