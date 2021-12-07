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Культура
https://ria.ru/20211207/muzey-1762413684.html
Музей дизайна показывает "умный дом" и сервиз Малевича в Третьяковке
Музей дизайна показывает "умный дом" и сервиз Малевича в Третьяковке - РИА Новости, 07.12.2021
Музей дизайна показывает "умный дом" и сервиз Малевича в Третьяковке
В Новой Третьяковке Московский музей дизайна открыл выставку "История российского дизайна. Избранное. 1917-2022". Целое столетие советские и российские мастера... РИА Новости, 07.12.2021
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третьяковская галерея
культура
казимир малевич
бейонсе ноулз
музеи
дизайн
выставки
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В Новой Третьяковке Московский музей дизайна открыл выставку "История российского дизайна. Избранное. 1917-2022". Целое столетие советские и российские мастера старались делать красивые и удобные вещи. Что-то стало хитом, что-то — только фантазией. И то, и другое есть в экспозиции. О том, как выглядит сервиз, созданный Малевичем, что такое революционный фарфор и советский умный дом — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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третьяковская галерея, фото, казимир малевич, бейонсе ноулз, музеи, дизайн, выставки, новая третьяковская галерея, куда сходить , что посмотреть
08:00 07.12.2021 (обновлено: 14:07 07.12.2021)
 

Музей дизайна показывает "умный дом" и сервиз Малевича в Третьяковке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. В Новой Третьяковке Московский музей дизайна открыл выставку "История российского дизайна. Избранное. 1917-2022". Целое столетие советские и российские мастера старались делать красивые и удобные вещи. Что-то стало хитом, что-то — только фантазией. И то, и другое есть в экспозиции. О том, как выглядит сервиз, созданный Малевичем, что такое революционный фарфор и советский умный дом — в материале РИА Новости.
© Фото : пресс-служба Музея дизайна

"Важно, что совместная выставка с ГТГ проходит именно в Западном крыле: Третьяковка занимается русским искусством, культурой, а дизайн — ее очень важная часть, — рассказала куратор Ольга Дружинина. — Без него сложно понять любую эпоху. Проект гармонично вписывается в пространство на Крымском валу".

Тем более что отечественный дизайн начался с художников-конструктивистов, с авангарда. Выставочное пространство — идеальный контекст: в другом крыле Третьяковки висят работы Родченко, Лисицкого, Татлина.

После Октябрьской революции Государственный (бывший Императорский) фарфоровый завод стал производить предметы "революционные по содержанию, совершенные по форме и безупречные по исполнению".

Сервиз по эскизам Малевича — пример реализации идей супрематизма: традиционные формы чашек заменены упрощенными полусферами с прямоугольными ручками, вместо привычной яркой росписи — белый цвет.

Посуду, может, и не очень удобно мыть. Но такой цели и не было, как говорил сам художник: "Это не чайник, но идея чайника".

Музей дизайна
1 из 9

"Важно, что совместная выставка с ГТГ проходит именно в Западном крыле: Третьяковка занимается русским искусством, культурой, а дизайн — ее очень важная часть, — рассказала куратор Ольга Дружинина. — Без него сложно понять любую эпоху. Проект гармонично вписывается в пространство на Крымском валу".

Тем более что отечественный дизайн начался с художников-конструктивистов, с авангарда. Выставочное пространство — идеальный контекст: в другом крыле Третьяковки висят работы Родченко, Лисицкого, Татлина.

После Октябрьской революции Государственный (бывший Императорский) фарфоровый завод стал производить предметы "революционные по содержанию, совершенные по форме и безупречные по исполнению".

Сервиз по эскизам Малевича — пример реализации идей супрематизма: традиционные формы чашек заменены упрощенными полусферами с прямоугольными ручками, вместо привычной яркой росписи — белый цвет.

Посуду, может, и не очень удобно мыть. Но такой цели и не было, как говорил сам художник: "Это не чайник, но идея чайника".

© Фото : пресс-служба Музея дизайна
© Фото : пресс-служба Музея дизайна

В следующем десятилетии основоположник конструктивизма Владимир Татлин продолжил традицию. Задачей он ставил не декорирование технических изделий, а проектирование их в целом. Его лозунг: "Ни к старому, ни к новому, а к нужному!"

Под руководством Татлина созданы проекты "Первой посуды для детей", сервиз "Новый быт". Мастер работал с группой студентов Института керамических и силикатных материалов, где преподавал. Позднее они помогали ему в сооружении знаменитого "Летатлина".

Фарфоровый чайник, спроектированный Сотниковым под руководством Татлина, — радикальная переработка существующего материала и формы. Похожий по форме на яйцо сосуд легко помещался в руке, а ребра на корпусе стали альтернативой традиционным ручкам, которые отливают отдельно и приклеивают.

Индивидуальный чайник Автор модели А. Сотников, под руководством Владимира Татлина 1930
2 из 9

В следующем десятилетии основоположник конструктивизма Владимир Татлин продолжил традицию. Задачей он ставил не декорирование технических изделий, а проектирование их в целом. Его лозунг: "Ни к старому, ни к новому, а к нужному!"

Под руководством Татлина созданы проекты "Первой посуды для детей", сервиз "Новый быт". Мастер работал с группой студентов Института керамических и силикатных материалов, где преподавал. Позднее они помогали ему в сооружении знаменитого "Летатлина".

Фарфоровый чайник, спроектированный Сотниковым под руководством Татлина, — радикальная переработка существующего материала и формы. Похожий по форме на яйцо сосуд легко помещался в руке, а ребра на корпусе стали альтернативой традиционным ручкам, которые отливают отдельно и приклеивают.

© Фото : пресс-служба Музея дизайна
© Фото : пресс-служба Музея дизайна

В послевоенное время на производстве появилась должность художника-конструктора (дизайнера). Он координировал быстрое, экономичное и массовое изготовление товаров.

На выставке — конкурент "Запорожца", 3D-макет малолитражного автомобиля "Белка" авторства Владимира Арямова. Проект, как писал журнал "Крокодил", замучили в "бюрократическом колесе" — машину так и не выпустили.

Недорогие компактные модели "Белки" предполагали производить вместо мотоциклов с коляской, оснащать открытым и закрытым кузовами.

"Автомобиль должен был стать массовым транспортным средством для индивидуального пользования в городских и сельских районах", — поясняет Дружинина.

Интересно, что передняя дверь в виде крышки откидывалась вместе с рулевым колесом, а задняя (справа) охватывала часть крыши. Для жесткости кузова сельского варианта хотели вообще отказаться от дверей.

Автомобиль Белка (ИМЗ-НАМИ-А50). Дизайнеры В.Арямов, Ю.Долматовский и др
3 из 9

В послевоенное время на производстве появилась должность художника-конструктора (дизайнера). Он координировал быстрое, экономичное и массовое изготовление товаров.

На выставке — конкурент "Запорожца", 3D-макет малолитражного автомобиля "Белка" авторства Владимира Арямова. Проект, как писал журнал "Крокодил", замучили в "бюрократическом колесе" — машину так и не выпустили.

Недорогие компактные модели "Белки" предполагали производить вместо мотоциклов с коляской, оснащать открытым и закрытым кузовами.

"Автомобиль должен был стать массовым транспортным средством для индивидуального пользования в городских и сельских районах", — поясняет Дружинина.

Интересно, что передняя дверь в виде крышки откидывалась вместе с рулевым колесом, а задняя (справа) охватывала часть крыши. Для жесткости кузова сельского варианта хотели вообще отказаться от дверей.

© Фото : пресс-служба Музея дизайна
© Фото : пресс-служба Музея дизайна

Пример советского ар-деко.

Зародившись во Франции, этот стиль в СССР вошел в моду позже и в чуть измененном виде. Ярко проявлялся в классических элементах интерьера.

Например, лампа типа ЛНМ Военно-морского флота Министерства обороны. Напоминает колонну, а по периметру цилиндра — эмблемы с советской символикой (гербами, колосьями, серпом и молотом).

"Это был популярный мотив, отзвуки Древней Греции, Египта можно было найти в мебели в стиле ар-деко. Сейчас это очень редкая вещь: их выпускали небольшими тиражами, они были дорогие", — говорит куратор.

Настольная лампа типа ЛНМ Военно-морского флота Министерства обороны СССР
4 из 9

Пример советского ар-деко.

Зародившись во Франции, этот стиль в СССР вошел в моду позже и в чуть измененном виде. Ярко проявлялся в классических элементах интерьера.

Например, лампа типа ЛНМ Военно-морского флота Министерства обороны. Напоминает колонну, а по периметру цилиндра — эмблемы с советской символикой (гербами, колосьями, серпом и молотом).

"Это был популярный мотив, отзвуки Древней Греции, Египта можно было найти в мебели в стиле ар-деко. Сейчас это очень редкая вещь: их выпускали небольшими тиражами, они были дорогие", — говорит куратор.

© Фото : пресс-служба Музея дизайна
© пресс-служба Музея дизайна

Затем с появлением "хрущевок" изменилась структура жилых помещений: потолки стали ниже, пространства — меньше. Мебель из коммунальных квартир или старых домов в новый интерьер не вписывалась.

В 1960-х годах в СССР пришел "модерн середины века", эстетика изменилась.

"Массивные предметы с резьбой остались в прошлом, новая стилистка — тонкие ножки и меньше материала. Структура вещей — более воздушная: это для того, чтобы экономить место", — рассказывает Ольга Дружинина.

Соответственно, кресла стали ниже, изменился цвет обивки. Однотонные ткани лучше смотрелись в маленьких комнатах, не перегружали их.

Журнальный столик, кресло 1960-е ДСП, массив дерева, обивочная ткань
5 из 9

Затем с появлением "хрущевок" изменилась структура жилых помещений: потолки стали ниже, пространства — меньше. Мебель из коммунальных квартир или старых домов в новый интерьер не вписывалась.

В 1960-х годах в СССР пришел "модерн середины века", эстетика изменилась.

"Массивные предметы с резьбой остались в прошлом, новая стилистка — тонкие ножки и меньше материала. Структура вещей — более воздушная: это для того, чтобы экономить место", — рассказывает Ольга Дружинина.

Соответственно, кресла стали ниже, изменился цвет обивки. Однотонные ткани лучше смотрелись в маленьких комнатах, не перегружали их.

© пресс-служба Музея дизайна
© Пресс-служба Музея Дизайна

Оказывается, умный дом был уже в СССР. На выставке показывают домашний телерадиокомплекс "СФИНКС", один из самых известных проектов ВНИИТЭ.

Он представлял собой систему коммуникации: аккумулировал информацию со всех устройств жизнеобеспечения дома и управлял ими, в том числе дистанционно.

В комплект входили колонки, наушники, дисплеи, различные пульты, а также диски и процессор с тремя блоками памяти.

"Проект — предшественник умного дома. Дизайнеры предложили удобный и функциональный интерфейс будущей единой системы. Информация из центра распределялась в помещения квартиры по нескольким экранам и колонкам: для совместного семейного отдыха, игр, для управления кухонными приборами", — поясняет куратор.

Домашний телерадиокомплекас СФИНКС, Дизайнеры Д.Азрикан, А.Колотушкин и др., 1986
6 из 9

Оказывается, умный дом был уже в СССР. На выставке показывают домашний телерадиокомплекс "СФИНКС", один из самых известных проектов ВНИИТЭ.

Он представлял собой систему коммуникации: аккумулировал информацию со всех устройств жизнеобеспечения дома и управлял ими, в том числе дистанционно.

В комплект входили колонки, наушники, дисплеи, различные пульты, а также диски и процессор с тремя блоками памяти.

"Проект — предшественник умного дома. Дизайнеры предложили удобный и функциональный интерфейс будущей единой системы. Информация из центра распределялась в помещения квартиры по нескольким экранам и колонкам: для совместного семейного отдыха, игр, для управления кухонными приборами", — поясняет куратор.

© Пресс-служба Музея Дизайна
© Фото : пресс-служба Музея дизайна

После распада Советского Союза кризис производства затормозил развитие отечественного дизайна.

Многие документы и проекты советских мастеров были утрачены. Но в начале XXI века российские авторы снова начали представлять интересные работы, которые теперь интегрируются в западный контекст развития культуры и искусства.

Например, в экспозиции — настенно-настольные White&White Clock, которые напоминают заводские часы или таймеры на станциях метро. Выполнены в минималистичном дизайне, уместном в любом интерьере.

"Это современная 3D-интерпретация традиционных электронных часов. Время отображается в 24-часовом формате, есть функция будильника. Ночью яркость подсветки переходит в менее интенсивный режим", — говорит Дружинина.

Музей дизайна
7 из 9

После распада Советского Союза кризис производства затормозил развитие отечественного дизайна.

Многие документы и проекты советских мастеров были утрачены. Но в начале XXI века российские авторы снова начали представлять интересные работы, которые теперь интегрируются в западный контекст развития культуры и искусства.

Например, в экспозиции — настенно-настольные White&White Clock, которые напоминают заводские часы или таймеры на станциях метро. Выполнены в минималистичном дизайне, уместном в любом интерьере.

"Это современная 3D-интерпретация традиционных электронных часов. Время отображается в 24-часовом формате, есть функция будильника. Ночью яркость подсветки переходит в менее интенсивный режим", — говорит Дружинина.

© Фото : пресс-служба Музея дизайна
© Пресс-служба Музея Дизайна

Футуризму тоже есть место в современных работах дизайнеров. Один из экспонатов — светильники Halo.

Название отсылает не к песне Бейонсе, а к оптическому феномену —круглой радуге.

Разноцветный круг светильника — из высококачественной стали. А идеально ровная поверхность Halo распределяет оттенки равномерно и формирует эффект атмосферного феномена.

Как быстро меняющаяся реальность, они переливаются разными цветами, словно намекая на то, что нет ничего более постоянного, чем трансформации вкусов и направлений.

Светильники Halo, производство GLYPH (Катерина Копытина)
8 из 9

Футуризму тоже есть место в современных работах дизайнеров. Один из экспонатов — светильники Halo.

Название отсылает не к песне Бейонсе, а к оптическому феномену —круглой радуге.

Разноцветный круг светильника — из высококачественной стали. А идеально ровная поверхность Halo распределяет оттенки равномерно и формирует эффект атмосферного феномена.

Как быстро меняющаяся реальность, они переливаются разными цветами, словно намекая на то, что нет ничего более постоянного, чем трансформации вкусов и направлений.

© Пресс-служба Музея Дизайна
© Фото : пресс-служба Музея дизайна

Важная часть современности — разного рода интеграции и дань прошлому. Этот экспонат — шерстяной ковер "Hear My Roooar" с керамическим покрытием. Он — часть коллекции войлочных ковров с высокотехнологичной вышивкой.

"Как правило, яркие эксперименты показывают вне контекста реальностей массового производства, — рассказывает куратор выставки и директор Московского музея дизайна Александра Санькова. — Эта экспозиция определяет парадигму российского дизайна. Мы нашли проекты и работы, которые раньше не выставлялись в музеях, годами хранились в семьях и в архивах советских НИИ, создали десятки макетов неосуществленных проектов. Все эти уникальные материалы вступают в диалог с предметами, которые штампуют на заводах миллионными тиражами".

Выставка "История российского дизайна. Избранное. 1917-2022" открыта в Новой Третьяковке до ноября 2022 года.

Ковер серии Hear My Roooar. Андрей Будько
9 из 9

Важная часть современности — разного рода интеграции и дань прошлому. Этот экспонат — шерстяной ковер "Hear My Roooar" с керамическим покрытием. Он — часть коллекции войлочных ковров с высокотехнологичной вышивкой.

"Как правило, яркие эксперименты показывают вне контекста реальностей массового производства, — рассказывает куратор выставки и директор Московского музея дизайна Александра Санькова. — Эта экспозиция определяет парадигму российского дизайна. Мы нашли проекты и работы, которые раньше не выставлялись в музеях, годами хранились в семьях и в архивах советских НИИ, создали десятки макетов неосуществленных проектов. Все эти уникальные материалы вступают в диалог с предметами, которые штампуют на заводах миллионными тиражами".

Выставка "История российского дизайна. Избранное. 1917-2022" открыта в Новой Третьяковке до ноября 2022 года.

© Фото : пресс-служба Музея дизайна
 
КультураТретьяковская галереяКазимир МалевичБейонсе НоулзМузеиДизайнВыставкиНовая Третьяковская галереякуда сходитьчто посмотреть
 
 
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