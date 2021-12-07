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https://ria.ru/20211207/moshennichestvo-1762598652.html
Нигериец под видом корейского офицера обманул россиянку на 140 тысяч рублей
Нигериец под видом корейского офицера обманул россиянку на 140 тысяч рублей - РИА Новости, 07.12.2021
Нигериец под видом корейского офицера обманул россиянку на 140 тысяч рублей
Нигериец из Подмосковья, представляясь в социальной сети корейским военнослужащим в Йемене, обманул жительницу Марий Эл на 140 тысяч рублей, уплаченных якобы в... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:44
2021-12-07T16:48
происшествия
московская область (подмосковье)
йемен
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нигериец из Подмосковья, представляясь в социальной сети корейским военнослужащим в Йемене, обманул жительницу Марий Эл на 140 тысяч рублей, уплаченных якобы в качестве таможенной пошлины за телефон, украшения и 900 тысяч долларов, сообщается на сайте МВД Медиа."В Республике Марий Эл в дежурную часть МО МВД России "Волжский" с заявлением о мошенничестве обратилась 33-летняя местная жительница, которая рассказала, что у нее обманом похищены 140 тысяч рублей. Оказалось, что в социальной сети она познакомилась с мужчиной, который представлялся офицером корейской армии. С его слов, он проходил службу в Йемене", - говорится в сообщении.Отмечается, что вскоре кавалер сообщил женщине, что собирается расторгнуть контракт и приехать в Россию к Новому году. С его слов, до приезда он захотел подарить ей дорогостоящий телефон и золотые украшения, а также 900 тысяч долларов, "всё это он якобы намеревался выслать заранее".Как рассказала женщина, кавалер узнал у женщины адрес и сказал, что доставку оплатит сам - однако вскоре ей позвонил курьер с просьбой оплатить таможенную пошлину в 140 тысяч рублей, и женщина перечислила деньги. Подчеркивается, что позже выяснилось, что необходимо оплатить еще страховку и накладные расходы - "тогда-то гражданка поняла, что ее обманывают"."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления и задержали его в Московской области. Им оказался 41-летний гражданин Нигерии. Он исполнял роль и интернет-кавалера, и курьера", - добавляется в сообщении.Отмечается, что при обыске оперативники изъяли два ноутбука, телефон, банковские карты, сим-карты и три иностранных паспорта, два из которых поддельные. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.В настоящее время правоохранители устанавливают, причастен ли задержанный к другим эпизодам.
https://radiosputnik.ria.ru/20211206/kazan-1762431006.html
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происшествия, московская область (подмосковье), йемен, россия
16:44 07.12.2021 (обновлено: 16:48 07.12.2021)
 
Нигериец под видом корейского офицера обманул россиянку на 140 тысяч рублей

Нигериец под видом корейского офицера обманул жительницу Марий Эл на 140 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нигериец из Подмосковья, представляясь в социальной сети корейским военнослужащим в Йемене, обманул жительницу Марий Эл на 140 тысяч рублей, уплаченных якобы в качестве таможенной пошлины за телефон, украшения и 900 тысяч долларов, сообщается на сайте МВД Медиа.
"В Республике Марий Эл в дежурную часть МО МВД России "Волжский" с заявлением о мошенничестве обратилась 33-летняя местная жительница, которая рассказала, что у нее обманом похищены 140 тысяч рублей. Оказалось, что в социальной сети она познакомилась с мужчиной, который представлялся офицером корейской армии. С его слов, он проходил службу в Йемене", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что вскоре кавалер сообщил женщине, что собирается расторгнуть контракт и приехать в Россию к Новому году. С его слов, до приезда он захотел подарить ей дорогостоящий телефон и золотые украшения, а также 900 тысяч долларов, "всё это он якобы намеревался выслать заранее".
Как рассказала женщина, кавалер узнал у женщины адрес и сказал, что доставку оплатит сам - однако вскоре ей позвонил курьер с просьбой оплатить таможенную пошлину в 140 тысяч рублей, и женщина перечислила деньги. Подчеркивается, что позже выяснилось, что необходимо оплатить еще страховку и накладные расходы - "тогда-то гражданка поняла, что ее обманывают".
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления и задержали его в Московской области. Им оказался 41-летний гражданин Нигерии. Он исполнял роль и интернет-кавалера, и курьера", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что при обыске оперативники изъяли два ноутбука, телефон, банковские карты, сим-карты и три иностранных паспорта, два из которых поддельные. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.
В настоящее время правоохранители устанавливают, причастен ли задержанный к другим эпизодам.
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