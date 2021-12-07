ВТБ за счет модернизации сократит время анализа финансовых данных на 30%
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. ВТБ в рамках технологической трансформации провел модернизацию внутренних систем банка, что позволит сократить время анализа данных финансовым департаментом и подготовку информации для формирования отчетности на 30%, сообщает пресс-служба банка.
В рамках модернизации были обеспечены возможности анализа учетной информации по основным типам сделок не только для целей управленческой отчетности, но и для целей пруденциальной, финансовой и бизнес-отчетности, отчетности по контролю операционных рисков. Благодаря модернизации появилась возможность оперативного расчета финансового результата по сделке, а также возможность для анализа сделочной информации.
"В рамках технологической трансформации ВТБ дорабатывает и улучшает решения на базе целевого стека архитектуры. Это позволяет существенно повысить эффективность бизнес – процессов и высвободить ресурсы финансового департамента для решения интересных аналитических задач по управлению и анализу бизнеса на основе сделочной модели", - заявил руководитель департамента технологического развития общебанковских систем - вице-президент ВТБ Никита Рыбченко, слова которого приводит пресс-служба.
По мнению руководителя управления отчетности и финансовых данных финансового департамента - вице-президент ВТБ Натальи Суровой, без внедрения таких современных технологий сегодня невозможно устойчивое развитие банка.
"Управление и анализ бизнес-операций на основе сделок – критически важная для банка задача, которая требует интеграции данных из большого количества профильных систем и возможности их оперативной обработки для целей динамического анализа. Без таких инструментов невозможно устойчивое развитие современного банка", - отметила она.