https://ria.ru/20211207/modernizatsiya-1762571010.html

ВТБ за счет модернизации сократит время анализа финансовых данных на 30%

ВТБ за счет модернизации сократит время анализа финансовых данных на 30% - РИА Новости, 07.12.2021

ВТБ за счет модернизации сократит время анализа финансовых данных на 30%

ВТБ в рамках технологической трансформации провел модернизацию внутренних систем банка, что позволит сократить время анализа данных финансовым департаментом и... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:11

2021-12-07T15:11

2021-12-07T15:11

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. ВТБ в рамках технологической трансформации провел модернизацию внутренних систем банка, что позволит сократить время анализа данных финансовым департаментом и подготовку информации для формирования отчетности на 30%, сообщает пресс-служба банка.В рамках модернизации были обеспечены возможности анализа учетной информации по основным типам сделок не только для целей управленческой отчетности, но и для целей пруденциальной, финансовой и бизнес-отчетности, отчетности по контролю операционных рисков. Благодаря модернизации появилась возможность оперативного расчета финансового результата по сделке, а также возможность для анализа сделочной информации.По мнению руководителя управления отчетности и финансовых данных финансового департамента - вице-президент ВТБ Натальи Суровой, без внедрения таких современных технологий сегодня невозможно устойчивое развитие банка.

https://realty.ria.ru/20211201/ipoteka-1761583372.html

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