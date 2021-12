https://ria.ru/20211207/mks-1762503496.html

Японские туристы будут изучать русский язык на МКС

Японские туристы будут изучать русский язык на МКС - РИА Новости, 07.12.2021

Японские туристы будут изучать русский язык на МКС

Японские туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано продолжат уроки русского языка с Александром Мисуркиным, об этом космонавт рассказал на предполетной... РИА Новости, 07.12.2021

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Японские туристы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано продолжат уроки русского языка с Александром Мисуркиным, об этом космонавт рассказал на предполетной онлайн-конференции на Байконуре."Мы общались на английском языке, это международный язык на МКС. Наши коллеги, друзья начали изучать русский язык, а я, совсем немного, - японский. Думаю, мы наши совместные уроки продолжим в полете и после полета", - сказал Мисуркин, отвечая на вопрос про то, на каком языке у членов экипажа происходит общение.Запуск ракеты с кораблем с бизнесменом Маэдзавой, его помощником Хирано и профессиональным российским космонавтом запланирован на 10.38 мск 8 декабря. Стыковка с Международной космической станцией - в 16.41 мск этого же дня. Возвращение экипажа ожидается в 6.18 мск 20 декабря.На борту МКС туристы будут участвовать в научной программе станции, а также выполнять задания от пользователей интернета из списка "100 things you want MZ to do in space!", снимать это на камеру и выкладывать в Youtube.Экипаж везёт на станцию новогодние подарки для российских членов экипажа, реквизит для своих заданий, а также съедобные сувениры - адаптированные для употребления в космосе блюда японской кухни.Маэдзава и Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле "Союз" прилетят на Международную космическую станцию.В 2001-2009 годах на кораблях "Союз" по контрактам с компанией Space Adventures на МКС были доставлены семь туристов, в том числе дважды - американец Чарльз Симони. По данным из различных источников, они заплатили за свои космические полеты от 20 до 40 миллионов долларов.Сейчас кроме полета на "Союзе" попасть в космос можно несколькими способами - в течение нескольких дней на корабле Crew Dragon Илона Маска без стыковки к станции или на несколько минут подлететь к границе космоса (примерно 100 километров над Землей) на New Shepard компании Джеффа Безоса Blue Origin.Сколько именно заплатили японские туристы, неизвестно, однако глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко по итогам лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным" на ВДНХ сообщил журналистам, что полет на корабле "Союз" стоит "как и везде, в районе 50 миллионов долларов плюс-минус".

