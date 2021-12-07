https://ria.ru/20211207/minsk-1762660394.html

Путин показал Байдену деструктивную линию Украины по демонтажу "Минска"

Путин показал Байдену деструктивную линию Украины по демонтажу "Минска" - РИА Новости, 07.12.2021

Путин показал Байдену деструктивную линию Украины по демонтажу "Минска"

Президент РФ Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал американскому коллеге Джо Байдену деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T23:20

2021-12-07T23:20

2021-12-07T23:20

в мире

украина

сша

владимир путин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал американскому коллеге Джо Байдену деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений, говорится в сообщении пресс-службы Кремля."Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211207/ukraina-1762659922.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, россия