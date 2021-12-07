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Путин показал Байдену деструктивную линию Украины по демонтажу "Минска"
Путин показал Байдену деструктивную линию Украины по демонтажу "Минска" - РИА Новости, 07.12.2021
Путин показал Байдену деструктивную линию Украины по демонтажу "Минска"
Президент РФ Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал американскому коллеге Джо Байдену деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:20
2021-12-07T23:20
2021-12-07T23:20
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал американскому коллеге Джо Байдену деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений, говорится в сообщении пресс-службы Кремля."Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211207/ukraina-1762659922.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, россия
Путин показал Байдену деструктивную линию Украины по демонтажу "Минска"
Президент Путин показал Байдену деструктивную линию Киева по демонтажу Минских соглашений