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Путин показал Байдену деструктивную линию Украины по демонтажу "Минска"
Путин показал Байдену деструктивную линию Украины по демонтажу "Минска" - РИА Новости, 07.12.2021
Путин показал Байдену деструктивную линию Украины по демонтажу "Минска"
Президент РФ Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал американскому коллеге Джо Байдену деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:20
2021-12-07T23:20
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал американскому коллеге Джо Байдену деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений, говорится в сообщении пресс-службы Кремля."Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211207/ukraina-1762659922.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, россия
23:20 07.12.2021
 
Путин показал Байдену деструктивную линию Украины по демонтажу "Минска"

Президент Путин показал Байдену деструктивную линию Киева по демонтажу Минских соглашений

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал американскому коллеге Джо Байдену деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", - отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденРоссия
 
 
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