https://ria.ru/20211207/mfts-1762610028.html

В МВД рассказали подробности задержания открывшего стрельбу в МФЦ мужчины

В МВД рассказали подробности задержания открывшего стрельбу в МФЦ мужчины - РИА Новости, 07.12.2021

В МВД рассказали подробности задержания открывшего стрельбу в МФЦ мужчины

Злоумышленник, открывший стрельбу в МФЦ в Москве, имел при себе пистолет и нож, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:19

2021-12-07T17:19

2021-12-07T18:08

происшествия

москва

ювао (москва)

ирина волк

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Злоумышленник, открывший стрельбу в МФЦ в Москве, имел при себе пистолет и нож, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Ирина Волк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали. Столичные следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия. Источник в столичных правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что установлена личность устроившего стрельбу - это некий Сергей Глазов."Находившийся в здании инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то, что сам не был вооружен, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож. Задержанным оказался 45-летний житель Москвы", - сказала Волк.

https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762606367.html

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