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В Анадыре из-за метели второй день не работают школы

В Анадыре из-за метели второй день не работают школы - РИА Новости, 07.12.2021

В Анадыре из-за метели второй день не работают школы

Занятия в школах Анадыря на Чукотке второй день отменены из-за метели и сильного ветра, аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T04:26

2021-12-07T04:26

2021-12-07T04:26

происшествия

общество

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чукотка

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек – РИА Новости. Занятия в школах Анадыря на Чукотке второй день отменены из-за метели и сильного ветра, аэропорт не принимает и не отправляет самолеты.Накануне из-за пурги были отменены занятия в школах, городские автобусы не ходили. Циклон с обеда понедельника нарушил работу аэропорта Анадыря."Занятия отменены в школах. Автобусы пока в штатном режиме ходят", - сказал РИА Новости представитель мэрии.Аэропорт Анадырь второй день не принимает и не отправляет самолеты. По данным справочной авиаузла, во вторник задерживается прибытие и вылет рейса во Внуково, информация будет дана после в 14.10 по местному времени (05.10 мск). Отменены местные рейсы в Кепервеем, в Певек, в Залив Креста за 3 и 6 декабря, в Беринговский, два рейса в Марково. Задержаны прибытие и отправление рейсов в Хабаровск, информация по ним будет дана 9 декабря, по самолету в Елизово - 10 декабря.По информации ГУ МЧС РФ по Чукотскому АО, до вечера 7 декабря в Анадыре сохранится западный ветер 8-13 метров в секунду с усилениями до 18-23 метров в секунду с низовой метелью. На побережье Чукотского моря - ветер 17-22 метров в секунду, порывы до 29-34 метров в секунду с метелью.

https://ria.ru/20211201/aeroport-1761567911.html

хабаровск

чукотка

россия

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происшествия, общество, хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чукотка, россия