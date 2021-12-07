https://ria.ru/20211207/metavselennye-1762543894.html

Набиуллина заявила об угрозе метавселенных для человека

Набиуллина заявила об угрозе метавселенных для человека - РИА Новости, 07.12.2021

Набиуллина заявила об угрозе метавселенных для человека

Обмен персональных данных на возможность получить базовые товары и услуги в рамках экосистем и метавселенных и удовлетворить свои базовые потребности приведет к РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:09

2021-12-07T13:09

2021-12-07T13:09

общество

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Обмен персональных данных на возможность получить базовые товары и услуги в рамках экосистем и метавселенных и удовлетворить свои базовые потребности приведет к тому, что человек потеряет возможность управлять своей жизнью, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.Сейчас человек легко относится к тому, что отдает свои данные и в обмен получает некоторую дополнительную услугу. "Если вы данные предоставляете в обмен на доступ к базовым товарам и услугам - к базовым, не к дополнительным удобствам, - то это будет вызывать, конечно, больше вопросов у людей", - добавила Набиуллина.

https://ria.ru/20211112/metavselennaya-1758839502.html

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общество, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия