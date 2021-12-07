Набиуллина заявила об угрозе метавселенных для человека
Набиуллина увидела угрозу потери человеком контроля над жизнью из-за метавселенных
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Обмен персональных данных на возможность получить базовые товары и услуги в рамках экосистем и метавселенных и удовлетворить свои базовые потребности приведет к тому, что человек потеряет возможность управлять своей жизнью, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Если у нас будет мир экосистем, и, значит, метавселенных, которые только в обмен на твои данные дают тебе возможность удовлетворять даже базовые жизненные потребности, только в обмен на это, ну, человек теряет уже в этом отношении возможность, в этом отношении, управлять свой жизнью", - сказала Набиуллина выступая на форуме Finopolis.
Сейчас человек легко относится к тому, что отдает свои данные и в обмен получает некоторую дополнительную услугу. "Если вы данные предоставляете в обмен на доступ к базовым товарам и услугам - к базовым, не к дополнительным удобствам, - то это будет вызывать, конечно, больше вопросов у людей", - добавила Набиуллина.
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