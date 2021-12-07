https://ria.ru/20211207/metavselennaya-1762518697.html
Греф заявил, что не верит в метавселенную Facebook
Греф заявил, что не верит в метавселенную Facebook - РИА Новости, 07.12.2021
Греф заявил, что не верит в метавселенную Facebook
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не верит в метавселенную Facebook: технологии пока ограничивают построение таких виртуальных пространств, и находиться в РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:34
2021-12-07T11:34
2021-12-07T11:34
технологии
марк цукерберг
герман греф
сбербанк россии
whatsapp inc.
facebook
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не верит в метавселенную Facebook: технологии пока ограничивают построение таких виртуальных пространств, и находиться в них неудобно, - но в перспективе мир к этому придет.Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp и других) меняться не будут."Я не верю в метавселенную имени Цукерберга. Потому что даже после его выступления я еще раз посмотрел на все его продукты, надел этот самый Oculus и провел в нем больше часа впервые в жизни, - потому что раньше меня хватало максимум на десять минут, - я понял, что, может быть, там надо провести месяц, после этого ты привыкнешь. Это неудобно, даже для взрослого человека очень серьезное давление", - сказал Греф, выступая на форуме Finopolis.Он отметил, что в вопросе построения метавселенных самым большим ограничением пока являются технологии. "Нужно построить платформу со всеми атрибутами. Как показывает практика, этот платформенный барьер смогли переступить единицы организаций в мире, это не так просто. Конечно же, платформа является ключевым двигателем, чтобы дальше строить метавселенную", - подчеркнул он.Пока переход к метавселенной совершить никто не смог, считает банкир. "Тренд в эту сторону просматривается, - вне зависимости от того, кто ты и чем занимаешься, мы все будем там, в конце концов. Но я думаю, что мы пока не готовы говорить о том, что это тренд, который сегодня уже принесет большие плоды", - заключил Греф.
https://ria.ru/20211207/gref-1762513086.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211029/meta-1756855035.html
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технологии, марк цукерберг, герман греф, сбербанк россии, whatsapp inc., facebook
Греф заявил, что не верит в метавселенную Facebook
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не верит в метавселенную Facebook
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Глава Сбербанка Герман Греф
заявил, что не верит в метавселенную Facebook
: технологии пока ограничивают построение таких виртуальных пространств, и находиться в них неудобно, - но в перспективе мир к этому придет.
Компания Facebook 28 октября объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг
заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности. При этом на данном этапе названия приложений (включая соцсеть Facebook, Instagram, WhatsApp
и других) меняться не будут.
"Я не верю в метавселенную имени Цукерберга. Потому что даже после его выступления я еще раз посмотрел на все его продукты, надел этот самый Oculus и провел в нем больше часа впервые в жизни, - потому что раньше меня хватало максимум на десять минут, - я понял, что, может быть, там надо провести месяц, после этого ты привыкнешь. Это неудобно, даже для взрослого человека очень серьезное давление", - сказал Греф, выступая на форуме Finopolis.
Он отметил, что в вопросе построения метавселенных самым большим ограничением пока являются технологии. "Нужно построить платформу со всеми атрибутами. Как показывает практика, этот платформенный барьер смогли переступить единицы организаций в мире, это не так просто. Конечно же, платформа является ключевым двигателем, чтобы дальше строить метавселенную", - подчеркнул он.
Пока переход к метавселенной совершить никто не смог, считает банкир. "Тренд в эту сторону просматривается, - вне зависимости от того, кто ты и чем занимаешься, мы все будем там, в конце концов. Но я думаю, что мы пока не готовы говорить о том, что это тренд, который сегодня уже принесет большие плоды", - заключил Греф.