https://ria.ru/20211207/merzlota-1762611548.html
В Сибири нашли ранее неизвестный источник парниковых газов
В Сибири нашли ранее неизвестный источник парниковых газов - РИА Новости, 07.12.2021
В Сибири нашли ранее неизвестный источник парниковых газов
Ранее неизвестный источник сильного парникового газа — закиси азота — обнаружили ученые в Восточной Сибири. Оказалось, что газ выделяется при таянии едомы —... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:24
2021-12-07T17:24
2021-12-07T17:24
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ранее неизвестный источник сильного парникового газа — закиси азота — обнаружили ученые в Восточной Сибири. Оказалось, что газ выделяется при таянии едомы — богатой органикой мерзлой арктической почвы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Закись азота N2O — третий по значимости парниковый газ после углекислого газа и метана. При этом по своему влиянию на климат на единицу массы он в триста раз сильнее, чем углекислый газ. Закись азота вырабатывается в почве в результате деятельности микробов.Исследователи из Университета Восточной Финляндии вместе с коллегами из России, Германии, США, Австрии и Канады, изучающие поведение многолетней мерзлоты на севере Восточной Сибири, обратили внимание на то, что богатые органикой и лессом толщи льда, известные как едома, выделяют большие количества закиси азота.Едомные возвышенности занимают большие площади в Восточной Сибири, Якутии и на Аляске и считаются источником парниковых газов. Однако до сих пор основное внимание уделяли образующимся при таянии едомы метану и углекислому газу. Авторы доказали, что не меньшую опасность для арктических экосистем представляют выбросы закиси азота.Исследователи провели измерения концентраций газов на берегах рек Лена и Колыма в Восточной Сибири, где из-за быстрого таяния вечной мерзлоты едома выведена на поверхность. Авторы обнаружили, что выбросы закиси азота из недавно оттаявшей едомы изначально были очень низкими, но менее чем за десятилетие заметно увеличились и сейчас превышают типичные выделения из почв, затронутых вечной мерзлотой, на один-два порядка."Выбросы азота в результате таяния вечной мерзлоты могут существенно увеличить доступность азота в арктических экосистемах, что, помимо прямой климатической обратной связи, может иметь серьезные последствия для фиксации углерода растениями и эвтрофикации водных систем", — приводятся в пресс-релизе Университета Восточной Финляндии слова ведущего автора исследования, доктора наук Майи Марущак.Ученые считают, что увеличение выбросов закиси азота связано с высыханием и стабилизацией осадков едомы после оттаивания, а также с изменениями в микробном сообществе, участвующем в круговороте азота в почве — увеличением относительной доли микробов, производящих нитраты и оксид азота — вещества-предшественники закиси азота, и уменьшением доли микробов, потребляющих оксид азота.Обычно главным источником закиси азота считают сельскохозяйственные почвы, обогащенные минеральным азотом, входящим в состав удобрений. Арктическим регионам до сих пор уделяли мало внимания, так как круговорот азота в холодных мерзлых почвах протекает медленно. Оказалось, что с потеплением, нарушением растительного покрова и таянием вечной мерзлоты выбросы этого сильнейшего парникового газа из арктических почв увеличиваются.
https://ria.ru/20211124/antarktida-1760490905.html
https://ria.ru/20211029/klimat-1756667880.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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география, земля - риа наука, климат, глобальное потепление, восточная сибирь
В Сибири нашли ранее неизвестный источник парниковых газов
Ученые обнаружили, что при таянии вечной мерзлоты в Сибири выделяется закись азота
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Ранее неизвестный источник сильного парникового газа — закиси азота — обнаружили ученые в Восточной Сибири
. Оказалось, что газ выделяется при таянии едомы — богатой органикой мерзлой арктической почвы. Результаты исследования опубликованы
в журнале Nature Communications.
Закись азота N2O — третий по значимости парниковый газ после углекислого газа и метана. При этом по своему влиянию на климат на единицу массы он в триста раз сильнее, чем углекислый газ. Закись азота вырабатывается в почве в результате деятельности микробов.
Исследователи из Университета Восточной Финляндии вместе с коллегами из России, Германии
, США
, Австрии
и Канады
, изучающие поведение многолетней мерзлоты на севере Восточной Сибири, обратили внимание на то, что богатые органикой и лессом толщи льда, известные как едома, выделяют большие количества закиси азота.
Едомные возвышенности занимают большие площади в Восточной Сибири, Якутии и на Аляске
и считаются источником парниковых газов. Однако до сих пор основное внимание уделяли образующимся при таянии едомы метану и углекислому газу. Авторы доказали, что не меньшую опасность для арктических экосистем представляют выбросы закиси азота.
Исследователи провели измерения концентраций газов на берегах рек Лена
и Колыма в Восточной Сибири, где из-за быстрого таяния вечной мерзлоты едома выведена на поверхность. Авторы обнаружили, что выбросы закиси азота из недавно оттаявшей едомы изначально были очень низкими, но менее чем за десятилетие заметно увеличились и сейчас превышают типичные выделения из почв, затронутых вечной мерзлотой, на один-два порядка.
"Выбросы азота в результате таяния вечной мерзлоты могут существенно увеличить доступность азота в арктических экосистемах, что, помимо прямой климатической обратной связи, может иметь серьезные последствия для фиксации углерода растениями и эвтрофикации водных систем", — приводятся в пресс-релизе Университета Восточной Финляндии слова ведущего автора исследования, доктора наук Майи Марущак.
Ученые считают, что увеличение выбросов закиси азота связано с высыханием и стабилизацией осадков едомы после оттаивания, а также с изменениями в микробном сообществе, участвующем в круговороте азота в почве — увеличением относительной доли микробов, производящих нитраты и оксид азота — вещества-предшественники закиси азота, и уменьшением доли микробов, потребляющих оксид азота.
Обычно главным источником закиси азота считают сельскохозяйственные почвы, обогащенные минеральным азотом, входящим в состав удобрений. Арктическим регионам до сих пор уделяли мало внимания, так как круговорот азота в холодных мерзлых почвах протекает медленно. Оказалось, что с потеплением, нарушением растительного покрова и таянием вечной мерзлоты выбросы этого сильнейшего парникового газа из арктических почв увеличиваются.