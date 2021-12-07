https://ria.ru/20211207/medpomosch-1762583053.html

Мурашко: 85% перенесших COVID-19 обращаются к врачам уже с осложнениями

Мурашко: 85% перенесших COVID-19 обращаются к врачам уже с осложнениями - РИА Новости, 07.12.2021

Мурашко: 85% перенесших COVID-19 обращаются к врачам уже с осложнениями

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 85% переболевших коронавирусом обращаются за медицинской помощью с тяжелыми последствиями. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:51

2021-12-07T15:51

2021-12-07T15:51

распространение коронавируса

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 85% переболевших коронавирусом обращаются за медицинской помощью с тяжелыми последствиями."Хочу отметить вот такой факт, что по данным обращаемости пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, за медицинской помощью в первые же месяцы после заболевания обращается высокое количество пациентов: 85% среди переболевших обращаются за медицинской помощью уже с осложнениями или обострениями тех или иных заболеваний и требуют лечения и реабилитации", - сказал министр на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19.

https://ria.ru/20211207/koronavirus-1762560171.html

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