https://ria.ru/20211207/meditsina-1762512461.html
Мурашко назвал приоритеты в работе системы здравоохранения
Мурашко назвал приоритеты в работе системы здравоохранения - РИА Новости, 07.12.2021
Мурашко назвал приоритеты в работе системы здравоохранения
Несмотря на то, что вопросы оказания помощи при новой коронавирусной инфекции все еще стоят на первом месте, необходимо смотреть и в будущее, двигаться вперед... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T10:59
2021-12-07T10:59
2021-12-07T10:59
общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Несмотря на то, что вопросы оказания помощи при новой коронавирусной инфекции все еще стоят на первом месте, необходимо смотреть и в будущее, двигаться вперед для достижения национальных целей, главная из которых - сохранение населения, здоровье и благополучие людей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Мурашко во вторник обратился с видеоприветствием к участникам XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество-2021"."Испытания двух прошедших лет показали, что сохранить устойчивость работы в период пандемии лучше всего удалось тем медицинским организациям, в которых уже функционировала система управления качеством. Лучшие практики, опыт мобилизации системы здравоохранения в условиях повышенных нагрузок из-за коронавирусной инфекции должны быть использованы для совершенствования системы управления качеством уже и в новых реалиях", - сказал Мурашко.Медицинские работники, напомнил министр, "всегда испытывали высокие нагрузки", а "два последних года были особенно тяжелыми". "Могу сказать, по всем признакам российская система здравоохранения выдержала", - подчеркнул он.Министр отметил, что "еще с 2016 года, когда начала развиваться деятельность по внедрению системы менеджмента качества в медицинских организациях в РФ и новых подходов, направленных на повышение эффективности медицинских организаций, на рост удовлетворенности населения, и формирование единых эффективных подходов к обеспечению качества и безопасности медицинской помощи, сделано многое"."И результатом этой работы стал приказ Министерства здравоохранения об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Он полностью основан на практических рекомендациях, разработанных Росздравнадзором, которые посвящены практическим вопросам внедрения системы управления качеством и безопасностью медицинских организаций", - отметил он.
https://ria.ru/20211130/protsenko-1761552176.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Мурашко назвал приоритеты в работе системы здравоохранения
Глава Минздрава Мурашко заявил, что вопрос помощи при COVID-19 стоит на первом месте
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Несмотря на то, что вопросы оказания помощи при новой коронавирусной инфекции все еще стоят на первом месте, необходимо смотреть и в будущее, двигаться вперед для достижения национальных целей, главная из которых - сохранение населения, здоровье и благополучие людей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
.
Мурашко во вторник обратился с видеоприветствием к участникам XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество-2021".
"Испытания двух прошедших лет показали, что сохранить устойчивость работы в период пандемии лучше всего удалось тем медицинским организациям, в которых уже функционировала система управления качеством. Лучшие практики, опыт мобилизации системы здравоохранения в условиях повышенных нагрузок из-за коронавирусной инфекции должны быть использованы для совершенствования системы управления качеством уже и в новых реалиях", - сказал Мурашко.
Медицинские работники, напомнил министр, "всегда испытывали высокие нагрузки", а "два последних года были особенно тяжелыми". "Могу сказать, по всем признакам российская система здравоохранения выдержала", - подчеркнул он.
"И хотя вопросы оказания помощи при новой коронавирусной инфекции все еще стоят на первом месте, необходимо смотреть и в будущее, и двигаться вперед для достижения национальных целей. Первая из которых - сохранение населения, здоровье и благополучие людей", - заявил Мурашко.
Министр отметил, что "еще с 2016 года, когда начала развиваться деятельность по внедрению системы менеджмента качества в медицинских организациях в РФ и новых подходов, направленных на повышение эффективности медицинских организаций, на рост удовлетворенности населения, и формирование единых эффективных подходов к обеспечению качества и безопасности медицинской помощи, сделано многое".
"И результатом этой работы стал приказ Министерства здравоохранения об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Он полностью основан на практических рекомендациях, разработанных Росздравнадзором
, которые посвящены практическим вопросам внедрения системы управления качеством и безопасностью медицинских организаций", - отметил он.