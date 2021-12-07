https://ria.ru/20211207/matkapital-1762588644.html
Госдума приняла поправки об индексации маткапитала
Госдума приняла поправки об индексации маткапитала - РИА Новости, 07.12.2021
Госдума приняла поправки об индексации маткапитала
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении поправку в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:04
2021-12-07T16:04
2021-12-07T16:04
общество
владимир путин
единая россия
госдума рф
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении поправку в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", согласно которой с 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала проводится по фактической инфляции, а не прогнозируемой.Предложенные вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой ("Единая Россия") изменения вносятся в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Как уточняется в тексте документа, размер материнского капитала должен будет ежегодно пересматриваться с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ. Отмечается, что в таком же порядке будет осуществляться пересмотр размера оставшейся части суммы данной выплаты.Кроме этого, согласно законопроекту, до 1 февраля 2022 года размер материнского капитала будет установлен на действующем уровне: 483 тысячи 881 рублей за первого ребенка, 639 тысяч 431 за второго и последующих.Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года за исключением положений, для которых установлен иной срок реализации.Президент РФ Владимир Путин ранее на встрече с депутатами Госдумы нового созыва предложил с 2022 года перейти на индексацию маткапитала не по прогнозной, а по фактической инфляции.
https://ria.ru/20211018/matkapital-1755033194.html
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общество, владимир путин, единая россия, госдума рф, анна кузнецова, россия
Госдума приняла поправки об индексации маткапитала
Госдума приняла закон об индексации маткапитала по фактическому уровню инфляции