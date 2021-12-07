https://ria.ru/20211207/lavrov-1762559128.html
Россия поддержит борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахеле, заявил Лавров
Россия поддержит борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахеле, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2021
Россия поддержит борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахеле, заявил Лавров
РФ будет и дальше поставлять вооружения и заниматься подготовкой кадров, чтобы избавиться от терроризма и наркотрафика в Сахаро-сахельском регионе, заявил... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:14
2021-12-07T14:14
2021-12-07T14:14
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ будет и дальше поставлять вооружения и заниматься подготовкой кадров, чтобы избавиться от терроризма и наркотрафика в Сахаро-сахельском регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы будем поддерживать и далее этот процесс (избавления от наркотрафика и терроризма - ред.) поставками наших вооружений, соответствующей техники, подготовкой кадров, в том числе подготовкой кадров миротворцев", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Чада.
https://ria.ru/20211206/terrorizm-1762438972.html
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в мире, чад, сергей лавров, россия
Россия поддержит борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахеле, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия будет поставлять оружие для борьбы с терроризмом в Сахаро-Сахеле