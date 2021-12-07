https://ria.ru/20211207/lavrov-1762559128.html

Россия поддержит борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахеле, заявил Лавров

Россия поддержит борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахеле, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2021

Россия поддержит борьбу с терроризмом в Сахаро-Сахеле, заявил Лавров

РФ будет и дальше поставлять вооружения и заниматься подготовкой кадров, чтобы избавиться от терроризма и наркотрафика в Сахаро-сахельском регионе, заявил... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:14

2021-12-07T14:14

2021-12-07T14:14

в мире

чад

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. РФ будет и дальше поставлять вооружения и заниматься подготовкой кадров, чтобы избавиться от терроризма и наркотрафика в Сахаро-сахельском регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы будем поддерживать и далее этот процесс (избавления от наркотрафика и терроризма - ред.) поставками наших вооружений, соответствующей техники, подготовкой кадров, в том числе подготовкой кадров миротворцев", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Чада.

https://ria.ru/20211206/terrorizm-1762438972.html

чад

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в мире, чад, сергей лавров, россия