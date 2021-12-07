https://ria.ru/20211207/lavrov-1762555783.html

Киев провоцирует своих кураторов, заявил Лавров

Киев провоцирует своих кураторов, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2021

Киев провоцирует своих кураторов, заявил Лавров

Киев пытается подстрекать своих западных кураторов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:58

2021-12-07T13:58

2021-12-07T15:08

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Киев пытается подстрекать своих западных кураторов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава российской дипломатии в очередной раз подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе возможно "исключительно на основе прямого недвусмысленного выполнения минских договоренностей"."Там все написано, переведено на все официальные языки ООН. Поэтому я убежден, что (госсекретарь США. — Прим. ред.) Энтони Блинкен знаком с этим документом, хотя пытается трактовать его совершенно неприемлемым образом, противоречащим тексту", — заметил Лавров.Он добавил, что Киев, согласно Минским соглашениям, "должен все согласовать с Донецком и Луганском". В то же время Соединенные Штаты пытаются выставить участницей конфликта Россию, которая, по версии Вашингтона, "должна соблюдать режим прекращения огня, отводить тяжелые вооружения, обеспечивать налаживание социально-экономических связей между Донбассом и остальной территорией Украины". При этом Штаты "хвалят" Киев за то, что "он, видите ли, в очередной раз продлил закон об очередном статусе и в очередной раз разрабатывает закон об амнистии". "А то, что упомянутые документы используются в Киеве для того, чтобы подрывать Минские соглашения, мне кажется, американцам должно быть хорошо известно", — сказал глава МИД.Ранее о том, что у Украины много поводов, чтобы еще больше "залезть" под внешнее управление, и "большие кураторы" разделили ее ответственность за невыполнение обязательств по Донбассу, заявлял замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.Путин и Байден пообщаются во второй раз 7 декабря. Разговор планируется вечером по видеосвязи. Лидеры, как ожидается, обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и предложение Путина по гарантиям безопасности.Первый раз президенты говорили в Женеве летом.

https://ria.ru/20211207/ukraina-1762556829.html

https://ria.ru/20211207/peregovory-1762547882.html

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в мире, киев, сергей лавров, россия