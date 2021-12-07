13:58 07.12.2021 (обновлено: 15:08 07.12.2021)
Киев провоцирует своих кураторов, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Киев провоцирует своих кураторов, это вызывает озабоченность
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Киев пытается подстрекать своих западных кураторов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"У нас очень серьезную озабоченность вызывает то, как Киев пытается своих кураторов еще и провоцировать", — сказал он на пресс-конференции, комментируя обсуждение темы Украины на предстоящих переговорах президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
Глава российской дипломатии в очередной раз подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе возможно "исключительно на основе прямого недвусмысленного выполнения минских договоренностей".
"Там все написано, переведено на все официальные языки ООН. Поэтому я убежден, что (госсекретарь США. — Прим. ред.) Энтони Блинкен знаком с этим документом, хотя пытается трактовать его совершенно неприемлемым образом, противоречащим тексту", — заметил Лавров.
Он добавил, что Киев, согласно Минским соглашениям, "должен все согласовать с Донецком и Луганском". В то же время Соединенные Штаты пытаются выставить участницей конфликта Россию, которая, по версии Вашингтона, "должна соблюдать режим прекращения огня, отводить тяжелые вооружения, обеспечивать налаживание социально-экономических связей между Донбассом и остальной территорией Украины".
При этом Штаты "хвалят" Киев за то, что "он, видите ли, в очередной раз продлил закон об очередном статусе и в очередной раз разрабатывает закон об амнистии". "А то, что упомянутые документы используются в Киеве для того, чтобы подрывать Минские соглашения, мне кажется, американцам должно быть хорошо известно", — сказал глава МИД.
Ранее о том, что у Украины много поводов, чтобы еще больше "залезть" под внешнее управление, и "большие кураторы" разделили ее ответственность за невыполнение обязательств по Донбассу, заявлял замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.
Путин и Байден пообщаются во второй раз 7 декабря. Разговор планируется вечером по видеосвязи. Лидеры, как ожидается, обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и предложение Путина по гарантиям безопасности.
Первый раз президенты говорили в Женеве летом.