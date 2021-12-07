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Киев провоцирует своих кураторов, заявил Лавров
Киев провоцирует своих кураторов, заявил Лавров - РИА Новости, 07.12.2021
Киев провоцирует своих кураторов, заявил Лавров
Киев пытается подстрекать своих западных кураторов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:58
2021-12-07T15:08
в мире
киев
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Киев пытается подстрекать своих западных кураторов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава российской дипломатии в очередной раз подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе возможно "исключительно на основе прямого недвусмысленного выполнения минских договоренностей"."Там все написано, переведено на все официальные языки ООН. Поэтому я убежден, что (госсекретарь США. — Прим. ред.) Энтони Блинкен знаком с этим документом, хотя пытается трактовать его совершенно неприемлемым образом, противоречащим тексту", — заметил Лавров.Он добавил, что Киев, согласно Минским соглашениям, "должен все согласовать с Донецком и Луганском". В то же время Соединенные Штаты пытаются выставить участницей конфликта Россию, которая, по версии Вашингтона, "должна соблюдать режим прекращения огня, отводить тяжелые вооружения, обеспечивать налаживание социально-экономических связей между Донбассом и остальной территорией Украины". При этом Штаты "хвалят" Киев за то, что "он, видите ли, в очередной раз продлил закон об очередном статусе и в очередной раз разрабатывает закон об амнистии". "А то, что упомянутые документы используются в Киеве для того, чтобы подрывать Минские соглашения, мне кажется, американцам должно быть хорошо известно", — сказал глава МИД.Ранее о том, что у Украины много поводов, чтобы еще больше "залезть" под внешнее управление, и "большие кураторы" разделили ее ответственность за невыполнение обязательств по Донбассу, заявлял замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.Путин и Байден пообщаются во второй раз 7 декабря. Разговор планируется вечером по видеосвязи. Лидеры, как ожидается, обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и предложение Путина по гарантиям безопасности.Первый раз президенты говорили в Женеве летом.
https://ria.ru/20211207/ukraina-1762556829.html
https://ria.ru/20211207/peregovory-1762547882.html
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в мире, киев, сергей лавров, россия
13:58 07.12.2021 (обновлено: 15:08 07.12.2021)
 
Киев провоцирует своих кураторов, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Киев провоцирует своих кураторов, это вызывает озабоченность

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Киев пытается подстрекать своих западных кураторов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"У нас очень серьезную озабоченность вызывает то, как Киев пытается своих кураторов еще и провоцировать", — сказал он на пресс-конференции, комментируя обсуждение темы Украины на предстоящих переговорах президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
Глава российской дипломатии в очередной раз подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе возможно "исключительно на основе прямого недвусмысленного выполнения минских договоренностей".
"Там все написано, переведено на все официальные языки ООН. Поэтому я убежден, что (госсекретарь США. — Прим. ред.) Энтони Блинкен знаком с этим документом, хотя пытается трактовать его совершенно неприемлемым образом, противоречащим тексту", — заметил Лавров.
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Путин изложит Байдену позицию России по Украине, заявил Лавров
Он добавил, что Киев, согласно Минским соглашениям, "должен все согласовать с Донецком и Луганском". В то же время Соединенные Штаты пытаются выставить участницей конфликта Россию, которая, по версии Вашингтона, "должна соблюдать режим прекращения огня, отводить тяжелые вооружения, обеспечивать налаживание социально-экономических связей между Донбассом и остальной территорией Украины".
При этом Штаты "хвалят" Киев за то, что "он, видите ли, в очередной раз продлил закон об очередном статусе и в очередной раз разрабатывает закон об амнистии". "А то, что упомянутые документы используются в Киеве для того, чтобы подрывать Минские соглашения, мне кажется, американцам должно быть хорошо известно", — сказал глава МИД.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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В Кремле назвали цель переговоров Путина и Байдена
Ранее о том, что у Украины много поводов, чтобы еще больше "залезть" под внешнее управление, и "большие кураторы" разделили ее ответственность за невыполнение обязательств по Донбассу, заявлял замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.
Путин и Байден пообщаются во второй раз 7 декабря. Разговор планируется вечером по видеосвязи. Лидеры, как ожидается, обсудят напряженность вокруг Украины, продвижение НАТО к границам России и предложение Путина по гарантиям безопасности.
Первый раз президенты говорили в Женеве летом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 13:55
Киев не слушает никого, кроме Вашингтона, заявил Лавров
 
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