https://ria.ru/20211207/lavrov-1762539535.html
Лавров отправится в турне по Ближнему Востоку
Лавров отправится в турне по Ближнему Востоку - РИА Новости, 07.12.2021
Лавров отправится в турне по Ближнему Востоку
Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье начинает турне, в рамках которого посетит Израиль, Палестину, Алжир и Марокко, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:53
2021-12-07T12:53
2021-12-07T12:53
в мире
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михаил богданов
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северная африка
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье начинает турне, в рамках которого посетит Израиль, Палестину, Алжир и Марокко, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Через несколько дней (состоится) поездка Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел на Ближний Восток, в Северную Африку... В воскресенье-понедельник... - поездка в Израиль, Палестину, Алжир, Марокко", - сказал он.В Марокко, помимо встречи с руководством королевства, предстоит заседание Российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел, добавил Богданов.
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в мире, сергей лавров, михаил богданов, ближний восток, северная африка, россия
Лавров отправится в турне по Ближнему Востоку
Глава МИД Лавров отправится в турне по Ближнему Востоку, посетит Израиль и Палестину