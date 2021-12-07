https://ria.ru/20211207/lavrov-1762539535.html

Лавров отправится в турне по Ближнему Востоку

Лавров отправится в турне по Ближнему Востоку - РИА Новости, 07.12.2021

Лавров отправится в турне по Ближнему Востоку

Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье начинает турне, в рамках которого посетит Израиль, Палестину, Алжир и Марокко, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:53

2021-12-07T12:53

2021-12-07T12:53

в мире

сергей лавров

михаил богданов

ближний восток

северная африка

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757191035_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_cc9be4470359e1232723fb37930a42a3.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в воскресенье начинает турне, в рамках которого посетит Израиль, Палестину, Алжир и Марокко, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Через несколько дней (состоится) поездка Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел на Ближний Восток, в Северную Африку... В воскресенье-понедельник... - поездка в Израиль, Палестину, Алжир, Марокко", - сказал он.В Марокко, помимо встречи с руководством королевства, предстоит заседание Российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел, добавил Богданов.

https://ria.ru/20211130/uvazhenie-1761472926.html

ближний восток

северная африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, михаил богданов, ближний восток, северная африка, россия