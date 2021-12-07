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Наука
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В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходов
В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходов - РИА Новости, 07.12.2021
В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходов
Уникальную систему "глубокого использования" всевозможных отходов, позволяющую перерабатывать их в электричество, тепло и ценные газы, разрабатывают ученые... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T03:00
2021-12-07T03:00
наука
кемерово
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Уникальную систему "глубокого использования" всевозможных отходов, позволяющую перерабатывать их в электричество, тепло и ценные газы, разрабатывают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе КузГТУ."Глубокое использование" в терминологии энергетиков обозначает подход, при котором классический топливный цикл перестраивается для сопутствующего производства каких-либо ценных соединений. Такие системы называются комплексами полигенерации и могут применяться для одновременного производства тепла, электроэнергии, технологических газов и ряда других веществ.Комплексы полигенерации отличаются топливной "всеядностью": они эффективно перерабатывают твердые бытовые отходы, мусорную биомассу, всевозможные отходы угледобычи.Специалисты КузГТУ разрабатывают уникальную систему полигенерации с высоким расчетным коэффициентом полезного действия, порядка 65-70 процентов. Помимо тепловой и электрической энергии комплекс может производить водород и ряд других газов, которые можно применять для получения топлива или в качестве сырья для химической промышленности, рассказали ученые.Создание масштабных комплексов полигенерации, по словам ученых, целесообразно в большинстве промышленных районов Сибири и Дальнего Востока, где до 86 процентов топлива на тепловых электростанциях (ТЭС) приходится на уголь."Реализация нашего подхода позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в угледобывающих регионах и вовлечь в переработку низкосортные угли, шлам, штыб и другие побочные продукты. Объем таких отходов в Сибири – более нескольких десятков миллионов тонн с ежегодным приростом более двух миллионов тонн", – рассказал Сергей Шевырев.В будущем научный коллектив намерен оптимизировать схемы полигенерации для снижения стоимости синтезируемых газов, а также разработать методы получения синтетических спиртов и жидких топлив.
https://ria.ru/20210816/yagtu-1745344738.html
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кемерово, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
03:00 07.12.2021
 

В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходов

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Уникальную систему "глубокого использования" всевозможных отходов, позволяющую перерабатывать их в электричество, тепло и ценные газы, разрабатывают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе КузГТУ.
"Глубокое использование" в терминологии энергетиков обозначает подход, при котором классический топливный цикл перестраивается для сопутствующего производства каких-либо ценных соединений. Такие системы называются комплексами полигенерации и могут применяться для одновременного производства тепла, электроэнергии, технологических газов и ряда других веществ.
Комплексы полигенерации отличаются топливной "всеядностью": они эффективно перерабатывают твердые бытовые отходы, мусорную биомассу, всевозможные отходы угледобычи.
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Специалисты КузГТУ разрабатывают уникальную систему полигенерации с высоким расчетным коэффициентом полезного действия, порядка 65-70 процентов. Помимо тепловой и электрической энергии комплекс может производить водород и ряд других газов, которые можно применять для получения топлива или в качестве сырья для химической промышленности, рассказали ученые.

"Пар, нагреваемый сжиганием биомассы, вращает турбину генератора, а затем поступает в другое отделение теплового котла. Дополнительно разогревшись, он переходит в секцию газификации, где с его помощью из той же биомассы производятся газы. Пока наиболее выгодно получать водород, но мы намерены провести расчеты и для других составов", – объяснил доцент кафедры теплоэнергетики Института энергетики КузГТУ Сергей Шевырев.

Создание масштабных комплексов полигенерации, по словам ученых, целесообразно в большинстве промышленных районов Сибири и Дальнего Востока, где до 86 процентов топлива на тепловых электростанциях (ТЭС) приходится на уголь.
"Реализация нашего подхода позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в угледобывающих регионах и вовлечь в переработку низкосортные угли, шлам, штыб и другие побочные продукты. Объем таких отходов в Сибири – более нескольких десятков миллионов тонн с ежегодным приростом более двух миллионов тонн", – рассказал Сергей Шевырев.
В будущем научный коллектив намерен оптимизировать схемы полигенерации для снижения стоимости синтезируемых газов, а также разработать методы получения синтетических спиртов и жидких топлив.
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НаукаКемеровоНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияКузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева
 
 
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