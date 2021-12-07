https://ria.ru/20211207/kuzgtu-1762394282.html

В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходов

В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходов - РИА Новости, 07.12.2021

В России научились получать тепло, электроэнергию и водород из отходов

Уникальную систему "глубокого использования" всевозможных отходов, позволяющую перерабатывать их в электричество, тепло и ценные газы, разрабатывают ученые... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T03:00

2021-12-07T03:00

2021-12-07T03:00

наука

кемерово

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Уникальную систему "глубокого использования" всевозможных отходов, позволяющую перерабатывать их в электричество, тепло и ценные газы, разрабатывают ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева (КузГТУ). Об этом сообщили в пресс-службе КузГТУ."Глубокое использование" в терминологии энергетиков обозначает подход, при котором классический топливный цикл перестраивается для сопутствующего производства каких-либо ценных соединений. Такие системы называются комплексами полигенерации и могут применяться для одновременного производства тепла, электроэнергии, технологических газов и ряда других веществ.Комплексы полигенерации отличаются топливной "всеядностью": они эффективно перерабатывают твердые бытовые отходы, мусорную биомассу, всевозможные отходы угледобычи.Специалисты КузГТУ разрабатывают уникальную систему полигенерации с высоким расчетным коэффициентом полезного действия, порядка 65-70 процентов. Помимо тепловой и электрической энергии комплекс может производить водород и ряд других газов, которые можно применять для получения топлива или в качестве сырья для химической промышленности, рассказали ученые.Создание масштабных комплексов полигенерации, по словам ученых, целесообразно в большинстве промышленных районов Сибири и Дальнего Востока, где до 86 процентов топлива на тепловых электростанциях (ТЭС) приходится на уголь."Реализация нашего подхода позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в угледобывающих регионах и вовлечь в переработку низкосортные угли, шлам, штыб и другие побочные продукты. Объем таких отходов в Сибири – более нескольких десятков миллионов тонн с ежегодным приростом более двух миллионов тонн", – рассказал Сергей Шевырев.В будущем научный коллектив намерен оптимизировать схемы полигенерации для снижения стоимости синтезируемых газов, а также разработать методы получения синтетических спиртов и жидких топлив.

https://ria.ru/20210816/yagtu-1745344738.html

https://ria.ru/20210705/tpu-1739292139.html

кемерово

россия

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кемерово, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева