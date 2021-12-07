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Круизный лайнер "Петр Великий" вышел на испытания в фарватер Волги

Круизный лайнер "Петр Великий" вышел на испытания в фарватер Волги - РИА Новости, 07.12.2021

Круизный лайнер "Петр Великий" вышел на испытания в фарватер Волги

Круизный лайнер "Петр Великий", строительство которого ведется в Астраханской области, вышел на испытания в фарватер реки Волга, сообщает управление... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:26

2021-12-07T13:26

2021-12-07T13:26

туризм

астраханская область

объединенная судостроительная корпорация

новости - туризм

черное море

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Круизный лайнер "Петр Великий", строительство которого ведется в Астраханской области, вышел на испытания в фарватер реки Волга, сообщает управление пресс-службы администрации губернатора региона."Четырехпалубный круизный теплоход проекта PV300VD, строящийся на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта (входит в ОСК), совершил заводской технологический выход для проведения пуско-наладочных работ пропульсивного комплекса и испытаний систем теплохода", – говорится в сообщении.В фарватере Волги специалисты завода протестировали работу винто-рулевого комплекса круизного лайнера и испытали якорно-швартовые механизмы, сообщили в пресс-службе.Строительство первого за постсоветское время лайнера "Пётр Великий" проекта PV300VD для круизов по Каспийскому и Черному морям стартовало на астраханском заводе в августе 2016 года. Четырехпалубный лайнер будет соответствовать пятизвездочному отелю: с ресторанами, тренажерными залами и спа-салонами. Вместимость теплохода составит 310 пассажиров, которые смогут разместиться в 155 каютах различных классов.Стоимость лайнера по контракту составит около 4,17 миллиарда рублей. В мае 2019 года судно спустили на воду для достройки, оснащения и внутренней отделки помещений.

https://ria.ru/20211206/puteshestviya-1762027464.html

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астраханская область, объединенная судостроительная корпорация, новости - туризм, черное море, туристы, круизы, туризм