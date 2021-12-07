https://ria.ru/20211207/kriterii-1762550565.html
В Госдуме призвали создать единые критерии проверки детских домов
В Госдуме призвали создать единые критерии проверки детских домов - РИА Новости, 07.12.2021
В Госдуме призвали создать единые критерии проверки детских домов
Необходимо разработать единые критерии проверки детских домов, некоторые из них уже устарели, а проверки в регионах зачастую носят формальный характер, важно... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:33
2021-12-07T13:33
2021-12-07T13:47
общество
госдума рф
яна лантратова
антон котяков
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо разработать единые критерии проверки детских домов, некоторые из них уже устарели, а проверки в регионах зачастую носят формальный характер, важно сделать независимый мониторинг и обучать экспертов, заявила РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова."Большинство детей в детских домах по-прежнему не защищены от насилия со стороны сверстников, физического и психологического. Часто и условия их быта оставляют желать лучшего. Я пообщалась с уполномоченными нескольких регионов, они все указали на отсутствие единых критериев проверки этих социальных учреждений", - рассказала Лантратова.Политик добавила, что поскольку детские дома переходят под единую подведомственность, нужно уже сейчас начинать подготовку этого перехода, чтобы "создать систему реальной помощи детям и защитить их права"."Для этого необходимо пересмотреть и доработать процедуры общественного мониторинга учреждений. Подготовить единые критерии их оценки с учётом законодательных нововведений. Понять, что смотреть и как, сделать мониторинг независимым и обучать экспертов", - подчеркнула она.Как отметила Лантратова, в регионах ведомства зачастую самостоятельно устанавливают порядок проверок в детских домах, многие из этих критериев устарели. Так, добавила она, контроль осуществляется за правилами пожарной безопасности, организацией питания, но вопрос в том, проводят ли контроль за соблюдением прав детей."Cоблюдаются ли права детей, смогут ли они жить после детдома, проводилась ли психолого-педагогическая реабилитация, подвергались ли они буллингу могут и не проверить. Просто потому что не знают, как это можно сделать", - подчеркнула депутат.К подготовке единых критериев мониторинга оценки детских домов политик предлагает подключить НКО, которые, по ее словам, хорошо знакомы с этими проблемами.Данную тему тему Лантратова подняла в ходе правительственного часа в Госдуме с главой Минтруда Антоном Котяковым. Он отметил, что на сегодняшний день есть дорожная карта об определении курирующего вопрос детей-сирот единого органа, но на территории субъектов РФ."Нужно понимать, что субъекты РФ принимают решения о подведомственности органам, в которых концентрация полномочий (по этому вопросу) происходит. В одних случаях это органы образования, а в других – соцзащиты и труда. При этом с точки зрения введения единых федеральных требований отмечу, что планируется ввести проект о лицензировании деятельности заведений, занимающихся обслуживанием, стационарным обеспечением детей-сирот", - сообщил министр.
https://ria.ru/20211202/putin-1761870175.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, госдума рф, яна лантратова, антон котяков, россия
13:33 07.12.2021 (обновлено: 13:47 07.12.2021)
В Госдуме призвали создать единые критерии проверки детских домов
Депутат Госдумы Лантратова призвала создать единые критерии проверки детских домов
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Необходимо разработать единые критерии проверки детских домов, некоторые из них уже устарели, а проверки в регионах зачастую носят формальный характер, важно сделать независимый мониторинг и обучать экспертов, заявила РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы
по просвещению Яна Лантратова
.
"Большинство детей в детских домах по-прежнему не защищены от насилия со стороны сверстников, физического и психологического. Часто и условия их быта оставляют желать лучшего. Я пообщалась с уполномоченными нескольких регионов, они все указали на отсутствие единых критериев проверки этих социальных учреждений", - рассказала Лантратова.
Политик добавила, что поскольку детские дома переходят под единую подведомственность, нужно уже сейчас начинать подготовку этого перехода, чтобы "создать систему реальной помощи детям и защитить их права".
"Для этого необходимо пересмотреть и доработать процедуры общественного мониторинга учреждений. Подготовить единые критерии их оценки с учётом законодательных нововведений. Понять, что смотреть и как, сделать мониторинг независимым и обучать экспертов", - подчеркнула она.
Как отметила Лантратова, в регионах ведомства зачастую самостоятельно устанавливают порядок проверок в детских домах, многие из этих критериев устарели. Так, добавила она, контроль осуществляется за правилами пожарной безопасности, организацией питания, но вопрос в том, проводят ли контроль за соблюдением прав детей.
"Cоблюдаются ли права детей, смогут ли они жить после детдома, проводилась ли психолого-педагогическая реабилитация, подвергались ли они буллингу могут и не проверить. Просто потому что не знают, как это можно сделать", - подчеркнула депутат.
К подготовке единых критериев мониторинга оценки детских домов политик предлагает подключить НКО, которые, по ее словам, хорошо знакомы с этими проблемами.
Данную тему тему Лантратова подняла в ходе правительственного часа в Госдуме с главой Минтруда Антоном Котяковым
. Он отметил, что на сегодняшний день есть дорожная карта об определении курирующего вопрос детей-сирот единого органа, но на территории субъектов РФ
.
"Нужно понимать, что субъекты РФ принимают решения о подведомственности органам, в которых концентрация полномочий (по этому вопросу) происходит. В одних случаях это органы образования, а в других – соцзащиты и труда. При этом с точки зрения введения единых федеральных требований отмечу, что планируется ввести проект о лицензировании деятельности заведений, занимающихся обслуживанием, стационарным обеспечением детей-сирот", - сообщил министр.