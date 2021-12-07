https://ria.ru/20211207/kreditovanie-1762605389.html
Объемы кредитования в России не снизились, заявил Путин
Объемы кредитования в России не снизились, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2021
Объемы кредитования в России не снизились, заявил Путин
Объемы кредитования в России не снизились, несмотря на увеличение ключевой ставки, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:04
2021-12-07T17:04
2021-12-07T17:14
экономика
владимир путин
россия
максим орешкин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Объемы кредитования в России не снизились, несмотря на увеличение ключевой ставки, сообщил президент РФ Владимир Путин."Объемы кредитования экономики - только сегодня мне эти данные давал (помощник президента РФ) Максим Орешкин - объемы кредитования тоже не снизились, несмотря на увеличение ключевой ставки Центрального Банка", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
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экономика, владимир путин, россия, максим орешкин
17:04 07.12.2021 (обновлено: 17:14 07.12.2021)
Объемы кредитования в России не снизились, заявил Путин
Президент Путин: объемы кредитования в России не снизились, несмотря на увеличение ставки