https://ria.ru/20211207/kreditovanie-1762605389.html

Объемы кредитования в России не снизились, заявил Путин

Объемы кредитования в России не снизились, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2021

Объемы кредитования в России не снизились, заявил Путин

Объемы кредитования в России не снизились, несмотря на увеличение ключевой ставки, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:04

2021-12-07T17:04

2021-12-07T17:14

экономика

владимир путин

россия

максим орешкин

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Объемы кредитования в России не снизились, несмотря на увеличение ключевой ставки, сообщил президент РФ Владимир Путин."Объемы кредитования экономики - только сегодня мне эти данные давал (помощник президента РФ) Максим Орешкин - объемы кредитования тоже не снизились, несмотря на увеличение ключевой ставки Центрального Банка", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20211024/avtomobil-1755995799.html

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экономика, владимир путин, россия, максим орешкин