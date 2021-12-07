https://ria.ru/20211207/krazha-1762488908.html

Житель Красноярска получил три года колонии за кражу мяса

Житель Красноярска получил три года колонии за кражу мяса - РИА Новости, 07.12.2021

Житель Красноярска получил три года колонии за кражу мяса

Суд приговорил к трем годам колонии общего режима ранее судимого жителя Красноярска, укравшего в магазине 7 килограммов свинины на 3 тысячи рублей, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T07:20

2021-12-07T07:20

2021-12-07T07:22

происшествия

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии общего режима ранее судимого жителя Красноярска, укравшего в магазине 7 килограммов свинины на 3 тысячи рублей, сообщает краевой главк МВД.Инцидент произошел в октябре в одном из продуктовых магазинов города. По словам работницы магазина фермерских продуктов, "неизвестный похитил с прилавка несколько кусков мяса общим весом в семь килограммов на сумму 3 тысячи рублей". Продавщица попыталась задержать грабителя, но он сдаваться не желал и уверенно двигался к двери. Уже на улице он вырвался из рук женщины и скрылся. Когда полиция задержала похитителя, выяснилось, что часть товара он продал на рынке, а остальное съел сам."Железнодорожный суд Красноярска... назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211122/sochi-1760114772.html

красноярск

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происшествия, красноярск