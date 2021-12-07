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Житель Красноярска получил три года колонии за кражу мяса
Житель Красноярска получил три года колонии за кражу мяса - РИА Новости, 07.12.2021
Житель Красноярска получил три года колонии за кражу мяса
Суд приговорил к трем годам колонии общего режима ранее судимого жителя Красноярска, укравшего в магазине 7 килограммов свинины на 3 тысячи рублей, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T07:20
2021-12-07T07:20
2021-12-07T07:22
происшествия
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. Суд приговорил к трем годам колонии общего режима ранее судимого жителя Красноярска, укравшего в магазине 7 килограммов свинины на 3 тысячи рублей, сообщает краевой главк МВД.Инцидент произошел в октябре в одном из продуктовых магазинов города. По словам работницы магазина фермерских продуктов, "неизвестный похитил с прилавка несколько кусков мяса общим весом в семь килограммов на сумму 3 тысячи рублей". Продавщица попыталась задержать грабителя, но он сдаваться не желал и уверенно двигался к двери. Уже на улице он вырвался из рук женщины и скрылся. Когда полиция задержала похитителя, выяснилось, что часть товара он продал на рынке, а остальное съел сам."Железнодорожный суд Красноярска... назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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красноярск
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происшествия, красноярск
07:20 07.12.2021 (обновлено: 07:22 07.12.2021)
Житель Красноярска получил три года колонии за кражу мяса
Житель Красноярска получил три года колонии за кражу в магазине семи килограммов свинины