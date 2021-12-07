https://ria.ru/20211207/krasnye_linii-1762627376.html

В Пентагоне выступили против "красных линий" для России по Украине

В Пентагоне выступили против "красных линий" для России по Украине - РИА Новости, 07.12.2021

В Пентагоне выступили против "красных линий" для России по Украине

Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что очерчивание перед Россией "красных линий" США в отношении Украины только усугубит проблему. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:22

2021-12-07T18:22

2021-12-07T18:48

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что очерчивание перед Россией "красных линий" США в отношении Украины только усугубит проблему.В интервью Defense One ему задали вопрос, не стоит ли напрямую обозначить России условия, при которых "американские военные вмешаются для защиты партнера"."Я думаю, что в ситуациях, таких, как эта, рисование красных линий только усугубляет проблему", - ответил Остин."Я не думаю, что для нас полезно рисовать линии на песке в данный момент", - добавил он.Американские власти говорят, что им неясны намерения России, которую они обвиняют в стягивании крупных сил к Украине. Ожидается, что ситуация на границе двух стран станет темой сегодняшнего разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина.На обвинения Запада в подготовке вторжения на Украину Россия отвечает, что не угрожает ни одной стране, а перемещение войск по собственной территории – ее суверенное право.Президент России Владимир Путин не раз говорил о так называемых "красных линиях", которые не нужно пересекать. "Красными линиями" для Москвы он называл размещение оружия на территории Украины. А полеты стратегических бомбардировщиков стран НАТО на расстоянии 20 километров от границ РФ - это то, что, по мнению российского лидера, выходит за "красную линию".

https://ria.ru/20211207/evakuatsiya-1762623241.html

https://ria.ru/20211207/ssha-1762628740.html

https://ria.ru/20211207/politika-1762548520.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, джо байден, нато, министерство обороны сша, ллойд остин