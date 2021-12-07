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Мурашко оценил долю свободного коечного фонда в России в 25 процентов
Мурашко оценил долю свободного коечного фонда в России в 25 процентов - РИА Новости, 07.12.2021
Мурашко оценил долю свободного коечного фонда в России в 25 процентов
В целом в России доля свободного коечного фонда составляет 25%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:23
2021-12-07T15:23
2021-12-07T15:35
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В целом в России доля свободного коечного фонда составляет 25%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В целом по стране сегодня доля коечного фонда свободного составляет 25%", - сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19.
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россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:23 07.12.2021 (обновлено: 15:35 07.12.2021)
Мурашко оценил долю свободного коечного фонда в России в 25 процентов
Глава Минздрава Мурашко: в целом в России доля свободного коечного фонда — 25 процентов