https://ria.ru/20211207/koyki-1762574350.html

Мурашко оценил долю свободного коечного фонда в России в 25 процентов

Мурашко оценил долю свободного коечного фонда в России в 25 процентов - РИА Новости, 07.12.2021

Мурашко оценил долю свободного коечного фонда в России в 25 процентов

В целом в России доля свободного коечного фонда составляет 25%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:23

2021-12-07T15:23

2021-12-07T15:35

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В целом в России доля свободного коечного фонда составляет 25%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В целом по стране сегодня доля коечного фонда свободного составляет 25%", - сказал он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с Covid-19.

https://ria.ru/20211112/koyki-1758840936.html

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