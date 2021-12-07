https://ria.ru/20211207/kosmos-1762548371.html

В Федеральную программу включили создание уборщика космического мусора

В Федеральную программу включили создание уборщика космического мусора - РИА Новости, 07.12.2021

В Федеральную программу включили создание уборщика космического мусора

Федеральная космическая программа, рассчитанная в России до 2025 года, предусматривает создание спутника для уборки космического мусора, заявил космонавт Антон... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:24

2021-12-07T13:24

2021-12-07T13:24

наука

оон

антон шкаплеров

цниимаш

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Федеральная космическая программа, рассчитанная в России до 2025 года, предусматривает создание спутника для уборки космического мусора, заявил космонавт Антон Шкаплеров."В Федеральную космическую программу России включено создание в ближайшие годы уборщика мусора с геостационарных орбит. Кроме того, правила уборки космического мусора при активном участии России обсуждаются Комитетом ООН по использованию космического пространства в мирных целях", - сказал он, подключившись к участию в экологическом семинаре Верховного суда РФ по видеосвязи с борта МКС.По словам космонавта, для проведения операций по сближению с объектами, их захвату и уводу с орбиты необходимо принятие международных соглашений, в которых будут установлены процедуры информационного обмена и регламент проведения такого рода операций.Шкаплеров отметил, что на околоземных орбитах находится почти 10 тысяч тонн космического мусора. "Это опасный фактор для космических аппаратов. Только в прошлом году Российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве зафиксировала 220 опасных сближений с МКС", - добавил он.Ранее в ЦНИИмаше, курирующем научные проекты по космической тематике, рассказали "Известиям", что в России разрабатывается проект космического уборщика, который может "сдувать" мусор струей реактивного двигателя.Аппарат должен быть с противоположных сторон снабжен ионными двигателями. Спутник при приближении к отработавшему космическому аппарату будет включать двигатели на равную мощность и оставаться за счет этого на месте и струей одного из двигателей менять параметры орбиты неработающего объекта, чтобы тот постепенно терял скорость и сходил с орбиты.

https://ria.ru/20211203/kosmos-1761961554.html

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оон, антон шкаплеров, цниимаш, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия