https://ria.ru/20211207/koronavirus-1762607360.html
Путин призвал не забегать вперед в оценке опасности омикрон-штамма
Путин призвал не забегать вперед в оценке опасности омикрон-штамма - РИА Новости, 07.12.2021
Путин призвал не забегать вперед в оценке опасности омикрон-штамма
Президент России Владимир Путин заявил, что не стоит забегать вперед с оценками по поводу вредности нового штамма коронавируса. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:09
2021-12-07T17:09
2021-12-07T17:25
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир путин
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_0:383:2856:1990_1920x0_80_0_0_636a3038c057cea593c7120ff7cde276.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не стоит забегать вперед с оценками по поводу вредности нового штамма коронавируса.На совещании по экономическим вопросам президент отметил, что восстановление экономики России должно идти в непростых условиях, в том числе в связи с продолжающейся пандемией COVID."Хотя говорят он не такой вредный, вроде бы. Некоторые специалисты даже называют его "живая вакцинация", но не будем забегать вперед. Во всяком случае отскок некоторый произошел, страхи оказались преждевременными", - сказал Путин.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_154:229:2579:2048_1920x0_80_0_0_f41c5a4f73639d55aff9fb9a7d620cd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир путин, здоровье - общество, россия
17:09 07.12.2021 (обновлено: 17:25 07.12.2021)
Путин призвал не забегать вперед в оценке опасности омикрон-штамма
Президент Путин: говорят, что омикрон-штамм не такой вредный, как считалось изначально