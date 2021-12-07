https://ria.ru/20211207/koronavirus-1762607360.html

Путин призвал не забегать вперед в оценке опасности омикрон-штамма

Путин призвал не забегать вперед в оценке опасности омикрон-штамма - РИА Новости, 07.12.2021

Путин призвал не забегать вперед в оценке опасности омикрон-штамма

Президент России Владимир Путин заявил, что не стоит забегать вперед с оценками по поводу вредности нового штамма коронавируса. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:09

2021-12-07T17:09

2021-12-07T17:25

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир путин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не стоит забегать вперед с оценками по поводу вредности нового штамма коронавируса.На совещании по экономическим вопросам президент отметил, что восстановление экономики России должно идти в непростых условиях, в том числе в связи с продолжающейся пандемией COVID."Хотя говорят он не такой вредный, вроде бы. Некоторые специалисты даже называют его "живая вакцинация", но не будем забегать вперед. Во всяком случае отскок некоторый произошел, страхи оказались преждевременными", - сказал Путин.

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2021

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир путин, здоровье - общество, россия