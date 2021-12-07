https://ria.ru/20211207/koronavirus-1762574348.html

Мурашко рассказал о тенденции к снижению заболеваемости COVID-19

Мурашко рассказал о тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021

Мурашко рассказал о тенденции к снижению заболеваемости COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в РФ вторую неделю сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:23

2021-12-07T15:23

2021-12-07T15:38

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в РФ вторую неделю сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом."Вторую неделю сохраняется тенденция к снижению одновременно болеющих граждан, находящихся под наблюдением медицинского персонала. Темп снижения составил почти 11% за неделю. И койки, которые на сегодняшний день уже освобождаются от пациентов, возвращаются к плановому оказанию медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID.

https://ria.ru/20211207/covid-1762575448.html

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