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Мурашко рассказал о тенденции к снижению заболеваемости COVID-19
Мурашко рассказал о тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021
Мурашко рассказал о тенденции к снижению заболеваемости COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в РФ вторую неделю сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:23
2021-12-07T15:23
2021-12-07T15:38
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михаил мурашко
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в РФ вторую неделю сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом."Вторую неделю сохраняется тенденция к снижению одновременно болеющих граждан, находящихся под наблюдением медицинского персонала. Темп снижения составил почти 11% за неделю. И койки, которые на сегодняшний день уже освобождаются от пациентов, возвращаются к плановому оказанию медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID.
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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
15:23 07.12.2021 (обновлено: 15:38 07.12.2021)
Мурашко рассказал о тенденции к снижению заболеваемости COVID-19
Глава Минздрава Мурашко рассказал о темпе снижения заболеваемости COVID-19