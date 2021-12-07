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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 07.12.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:45
2021-12-07T11:45
2021-12-07T11:45
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республика калмыкия
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здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Калмыкии, он составил 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,06%, 2. Республика Алтай - 0,12%, 3. Москва - 0,13%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии — 0,06%