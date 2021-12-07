11:43 07.12.2021 (обновлено: 12:51 07.12.2021)
В России выявили 31 096 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 31 096 новых случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Впервые с 14 октября в России за день COVID-19 заразились менее 32 тысяч человек, рассказали в оперштабе.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 31 096 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2231 (7,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Темп прироста составил 0,32%.
Накануне зарегистрировали 32 136 заболевших. Максимум за время эпидемии установлен 6 ноября — 41 335 новых пациентов.
Умерли 1182 человека (днем ранее было 1184), выписались после лечения — 34 615.
Больше всего заражений в Москве — 2573, Санкт-Петербурге — 2381 и Подмосковье — 2208.
Минимальный показатель зафиксировали на Чукотке — пять, в Ненецком автономном округе — 12, а в Калмыкии — 21.
За время пандемии заразились 9 864 845 россиян, жертвами болезни стали 283 644 человека, 8 565 091 пациент выздоровел.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 265 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.