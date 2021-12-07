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В Москве с начала пандемии COVID-19 заболели более семи тысяч беременных
В Москве с начала пандемии COVID-19 заболели более семи тысяч беременных - РИА Новости, 07.12.2021
В Москве с начала пандемии COVID-19 заболели более семи тысяч беременных
Более 7 тысяч беременных женщин с коронавирусом выявлено в Москве с начала пандемии, сообщил во вторник заведующий организационно-методическим отделом по... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:26
2021-12-07T11:28
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 7 тысяч беременных женщин с коронавирусом выявлено в Москве с начала пандемии, сообщил во вторник заведующий организационно-методическим отделом по акушерству и гинекологи Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента депздрава Москвы Игорь Власов."Мы, к сожалению, должны констатировать, что беременные попали в группу высокого риска по тяжёлому течению коронавирусной инфекции, прежде всего, благодаря физиологическим перестройкам в организме, в дыхательной и иммунной системе, и повышению восприимчивости организма беременной женщины к вирусным и бактериальным патогенам. Когда в Москве был получен первый положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, прошло более 18 месяцев, и регистр ковид-положительных беременных насчитывает более 7 тысяч пациенток", - сказал Власов на III Научно-методическом форуме организаторов здравоохранения.Он уточнил, что наиболее неблагоприятными месяцами стали июнь, когда выявили около 1 тысячи больных коронавирусом беременных, и октябрь - тогда выявлено более 1 тысячи случаев.Он добавил, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом немного увеличилось количество недоношенных детей - с 12,2% до 15,7%, а также увеличилась перинатальная смертность - с 5,6% до 7,1%, это связано с тяжестью течения коронавируса у беременных. Также 60% материнской смертности (12 случаев из 20) в 2021 году приходилось на случаи, вызванные коронавирусом.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:26 07.12.2021 (обновлено: 11:28 07.12.2021)
 
В Москве с начала пандемии COVID-19 заболели более семи тысяч беременных

В Москве с начала пандемии COVID-19 заболели более семи тысяч беременных женщин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 7 тысяч беременных женщин с коронавирусом выявлено в Москве с начала пандемии, сообщил во вторник заведующий организационно-методическим отделом по акушерству и гинекологи Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента депздрава Москвы Игорь Власов.
"Мы, к сожалению, должны констатировать, что беременные попали в группу высокого риска по тяжёлому течению коронавирусной инфекции, прежде всего, благодаря физиологическим перестройкам в организме, в дыхательной и иммунной системе, и повышению восприимчивости организма беременной женщины к вирусным и бактериальным патогенам. Когда в Москве был получен первый положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, прошло более 18 месяцев, и регистр ковид-положительных беременных насчитывает более 7 тысяч пациенток", - сказал Власов на III Научно-методическом форуме организаторов здравоохранения.
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Он уточнил, что наиболее неблагоприятными месяцами стали июнь, когда выявили около 1 тысячи больных коронавирусом беременных, и октябрь - тогда выявлено более 1 тысячи случаев.
"Завершила беременность (в 2021 году - ред.) по состоянию на 23 ноября 941 пациентка, при этом практически у 90% беременность завершилась в перинатальном сроке, то есть в сроке беременности более 22 недель. В 85% случаев роды были своевременными. До перинатального срока 97 пациенток, завершили беременность ранним прерыванием в 85 случаях и в 12 случаях мы констатировали поздние выкидыши", - отметил Власов.
Он добавил, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом немного увеличилось количество недоношенных детей - с 12,2% до 15,7%, а также увеличилась перинатальная смертность - с 5,6% до 7,1%, это связано с тяжестью течения коронавируса у беременных. Также 60% материнской смертности (12 случаев из 20) в 2021 году приходилось на случаи, вызванные коронавирусом.
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