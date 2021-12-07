https://ria.ru/20211207/koronavirus-1762517184.html

В Москве с начала пандемии COVID-19 заболели более семи тысяч беременных

В Москве с начала пандемии COVID-19 заболели более семи тысяч беременных - РИА Новости, 07.12.2021

В Москве с начала пандемии COVID-19 заболели более семи тысяч беременных

Более 7 тысяч беременных женщин с коронавирусом выявлено в Москве с начала пандемии, сообщил во вторник заведующий организационно-методическим отделом по... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:26

2021-12-07T11:26

2021-12-07T11:28

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более 7 тысяч беременных женщин с коронавирусом выявлено в Москве с начала пандемии, сообщил во вторник заведующий организационно-методическим отделом по акушерству и гинекологи Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента депздрава Москвы Игорь Власов."Мы, к сожалению, должны констатировать, что беременные попали в группу высокого риска по тяжёлому течению коронавирусной инфекции, прежде всего, благодаря физиологическим перестройкам в организме, в дыхательной и иммунной системе, и повышению восприимчивости организма беременной женщины к вирусным и бактериальным патогенам. Когда в Москве был получен первый положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, прошло более 18 месяцев, и регистр ковид-положительных беременных насчитывает более 7 тысяч пациенток", - сказал Власов на III Научно-методическом форуме организаторов здравоохранения.Он уточнил, что наиболее неблагоприятными месяцами стали июнь, когда выявили около 1 тысячи больных коронавирусом беременных, и октябрь - тогда выявлено более 1 тысячи случаев.Он добавил, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом немного увеличилось количество недоношенных детей - с 12,2% до 15,7%, а также увеличилась перинатальная смертность - с 5,6% до 7,1%, это связано с тяжестью течения коронавируса у беременных. Также 60% материнской смертности (12 случаев из 20) в 2021 году приходилось на случаи, вызванные коронавирусом.

https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760081192.html

https://ria.ru/20211111/beremennost-1758646357.html

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