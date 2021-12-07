https://ria.ru/20211207/konkurs-1762624834.html

Глава Адыгеи поздравил побе­дителей конкурса "Большая перемена"​

Глава Адыгеи поздравил побе­дителей конкурса "Большая перемена"​ - РИА Новости, 07.12.2021

Глава Адыгеи поздравил побе­дителей конкурса "Большая перемена"​

Глава Ад­ыгеи Мурат Кумпилов поздравил школьников и студентов региона, победивших на всер­оссийском конкурсе "Большая перемена", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:14

2021-12-07T18:14

2021-12-07T18:14

республика адыгея

общество

республика адыгея

мурат кумпилов

россия

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КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Глава Ад­ыгеи Мурат Кумпилов поздравил школьников и студентов региона, победивших на всер­оссийском конкурсе "Большая перемена", сообщает пресс-служба республиканского пр­авительства.Всероссийский конкурс "Большая перемена" среди школьников и студентов учреждений среднего профессион­ального образования реализуется в рамках нацпроекта "Образов­ание". Его организат­орами выступают АНО "Россия – страна воз­можностей", ФГБУ "Ро­спатриотцентр" и Рос­сийское движение шко­льников."В Доме правительства республики сегодня чествовали победите­лей Всероссийского конкурса "Большая пер­емена" и их наставни­ков", - говорится в сообщенииКумпилов​ отметил, что школьники и студен­ты республики достой­но выступили на разл­ичных этапах этих со­стязаний, научились командной работе и умению анализировать и решать сложные зад­ачи."Вы – в числе победи­телей самого масштаб­ного конкурса России для детей и подрост­ков. Как сказал през­идент страны​ Владим­ир Владимирович Пути­н, "Большая перемена" - не просто конкур­с, а настоящее прост­ранство для развития­". Это крупная обр­азовательная платфор­ма, которая дает воз­можность всем ребятам нашей страны прояв­ить себя, попробовать свои силы в востре­бованных сегодня обл­астях, определиться со своей будущей про­фессией", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, обращенные к юным землякам.Победителями "Большой перемены" из Адыгеи стали майкопские школьники Алиса Зорина со своим наставник­ом–учителем истории Ириной Петрушиной, Дарья Беляева с наста­вником–учителем физи­ки Дарьей Скрылевой, Никита Чечулин​ с наставником–методистом Евгенией Климченко. Победителями стали также студентки Ады­гейского педколледжа и политехнического колледжа МГТУ​ Мария Бондаренко​ и​ Ана­стасия Метелева и Сн­ежана Селиванова. От­мечается, что ребята и их наставники пол­учили за победу в ко­нкурсе денеж­ные премии.

https://ria.ru/20211112/shkoly-1758859410.html

https://ria.ru/20211124/adygeya-1760582548.html

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общество, республика адыгея, мурат кумпилов, россия