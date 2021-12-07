Глава Адыгеи поздравил победителей конкурса "Большая перемена"
Глава Адыгеи Кумпилов поздравил победителей всероссийского конкурса "Большая перемена"
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
КРАСНОДАР, 7 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил школьников и студентов региона, победивших на всероссийском конкурсе "Большая перемена", сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Всероссийский конкурс "Большая перемена" среди школьников и студентов учреждений среднего профессионального образования реализуется в рамках нацпроекта "Образование". Его организаторами выступают АНО "Россия – страна возможностей", ФГБУ "Роспатриотцентр" и Российское движение школьников.
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"В Доме правительства республики сегодня чествовали победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена" и их наставников", - говорится в сообщении
Кумпилов отметил, что школьники и студенты республики достойно выступили на различных этапах этих состязаний, научились командной работе и умению анализировать и решать сложные задачи.
"Вы – в числе победителей самого масштабного конкурса России для детей и подростков. Как сказал президент страны Владимир Владимирович Путин, "Большая перемена" - не просто конкурс, а настоящее пространство для развития". Это крупная образовательная платформа, которая дает возможность всем ребятам нашей страны проявить себя, попробовать свои силы в востребованных сегодня областях, определиться со своей будущей профессией", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, обращенные к юным землякам.
Победителями "Большой перемены" из Адыгеи стали майкопские школьники Алиса Зорина со своим наставником–учителем истории Ириной Петрушиной, Дарья Беляева с наставником–учителем физики Дарьей Скрылевой, Никита Чечулин с наставником–методистом Евгенией Климченко. Победителями стали также студентки Адыгейского педколледжа и политехнического колледжа МГТУ Мария Бондаренко и Анастасия Метелева и Снежана Селиванова. Отмечается, что ребята и их наставники получили за победу в конкурсе денежные премии.
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