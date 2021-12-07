https://ria.ru/20211207/konkurs-1762504246.html

Липецкие учителя признаны победителями конкурса "Учитель здоровья России"

Липецкие учителя признаны победителями конкурса "Учитель здоровья России" - РИА Новости, 07.12.2021

Липецкие учителя признаны победителями конкурса "Учитель здоровья России"

Липецкие педагоги стали победителями всероссийского конкурса "Учитель здоровья России", финальныйэтап которого прошел в республике Коми с 1 по 3 декабря,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:27

2021-12-07T10:27

2021-12-07T10:28

липецкая область

елец

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762505471_0:0:973:547_1920x0_80_0_0_9def578ca88e56d81ca46efe8d2228f0.jpg

ЛИПЕЦК, 7 дек – РИА Новости. Липецкие педагоги стали победителями всероссийского конкурса "Учитель здоровья России", финальныйэтап которого прошел в республике Коми с 1 по 3 декабря, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, преподаватель Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова стала победителем в номинации "За инновации". А учитель школы №10 города Ельца признана лучшей в номинации "За молодость и талант".Конкурс проводился при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, думского комитета по образованию и науке и направлен на повышение профессиональной компетентности педагогов в области формирования культуры здоровья у детей и работников системы образования. В конкурсе приняли участие 70 учителей из 40 регионов России."Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20211206/trudoustroystvo-1762329303.html

елец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елец, игорь артамонов