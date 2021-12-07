https://ria.ru/20211207/konflikt-1762627048.html

В Пентагоне заявили о задаче не допустить конфликтов на Украине и Тайване

В Пентагоне заявили о задаче не допустить конфликтов на Украине и Тайване - РИА Новости, 07.12.2021

В Пентагоне заявили о задаче не допустить конфликтов на Украине и Тайване

Власти США видят свою задачу в том, чтобы средствами дипломатии не допустить военных конфликтов на Украине и Тайване, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T18:20

2021-12-07T18:20

2021-12-07T18:34

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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Власти США видят свою задачу в том, чтобы средствами дипломатии не допустить военных конфликтов на Украине и Тайване, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин."Наша цель в обоих случаях... отдавать приоритет дипломатии и решать эти вопросы так, чтобы мы не пришли к конфликту. Я думаю, что очень, очень важно об этом помнить", - сказал он в интервью Defense One.Американские чиновники говорят, что им неясны намерения России, которую они обвиняют в стягивании крупных сил к Украине. Ожидается, что ситуация на границе двух стран станет темой сегодняшнего разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211117/amerika-1759324684.html

https://ria.ru/20211207/vertolety-1762481534.html

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в мире, украина, сша, тайвань, министерство обороны сша, ллойд остин