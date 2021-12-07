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В Пентагоне заявили о задаче не допустить конфликтов на Украине и Тайване
В Пентагоне заявили о задаче не допустить конфликтов на Украине и Тайване - РИА Новости, 07.12.2021
В Пентагоне заявили о задаче не допустить конфликтов на Украине и Тайване
Власти США видят свою задачу в том, чтобы средствами дипломатии не допустить военных конфликтов на Украине и Тайване, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T18:20
2021-12-07T18:34
в мире
украина
сша
тайвань
министерство обороны сша
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Власти США видят свою задачу в том, чтобы средствами дипломатии не допустить военных конфликтов на Украине и Тайване, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин."Наша цель в обоих случаях... отдавать приоритет дипломатии и решать эти вопросы так, чтобы мы не пришли к конфликту. Я думаю, что очень, очень важно об этом помнить", - сказал он в интервью Defense One.Американские чиновники говорят, что им неясны намерения России, которую они обвиняют в стягивании крупных сил к Украине. Ожидается, что ситуация на границе двух стран станет темой сегодняшнего разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211117/amerika-1759324684.html
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в мире, украина, сша, тайвань, министерство обороны сша, ллойд остин
18:20 07.12.2021 (обновлено: 18:34 07.12.2021)
 
В Пентагоне заявили о задаче не допустить конфликтов на Украине и Тайване

Шеф Пентагона Остин: наша задача — не допустить военных конфликтов на Украине и Тайване

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Власти США видят свою задачу в том, чтобы средствами дипломатии не допустить военных конфликтов на Украине и Тайване, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Наша цель в обоих случаях... отдавать приоритет дипломатии и решать эти вопросы так, чтобы мы не пришли к конфликту. Я думаю, что очень, очень важно об этом помнить", - сказал он в интервью Defense One.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреУкраинаСШАТайваньМинистерство обороны СШАЛлойд Остин
 
 
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