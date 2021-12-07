https://ria.ru/20211207/koltsevaya_liniya-1762496316.html
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ) - РИА Новости, 07.12.2021
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по Большой кольцевой линии Московского метрополитена от Мневников до Каховской. После завершения строительства всех РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:47
2021-12-07T16:47
2021-12-07T16:58
инфографика
московский метрополитен
владимир путин
общество
москва
строительство метро в москве
большая кольцевая линия
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Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по Большой кольцевой линии Московского метрополитена от Мневников до Каховской. После завершения строительства всех участков (запланировано на 2022 год) протяженность БКЛ составит 71 километр. На новом кольце будет 31 станция, 21 из которых — с пересадкой. Предполагается, что оно на 30 процентов снизит нагрузку на действующие радиальные ветки. Смотрите в инфографике Ria.ru, где пройдёт маршрут этой транспортной артерии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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