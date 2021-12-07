https://ria.ru/20211207/koltsevaya_liniya-1762496316.html

Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)

Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ) - РИА Новости, 07.12.2021

Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)

Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по Большой кольцевой линии Московского метрополитена от Мневников до Каховской. После завершения строительства всех РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:47

2021-12-07T16:47

2021-12-07T16:58

инфографика

московский метрополитен

владимир путин

общество

москва

строительство метро в москве

большая кольцевая линия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762498109_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_6c61d81e94dd1f572424422ecd7b1212.png

Владимир Путин по видеосвязи открыл движение по Большой кольцевой линии Московского метрополитена от Мневников до Каховской. После завершения строительства всех участков (запланировано на 2022 год) протяженность БКЛ составит 71 километр. На новом кольце будет 31 станция, 21 из которых — с пересадкой. Предполагается, что оно на 30 процентов снизит нагрузку на действующие радиальные ветки. Смотрите в инфографике Ria.ru, где пройдёт маршрут этой транспортной артерии.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский метрополитен, владимир путин, инфографика, общество, москва, строительство метро в москве, большая кольцевая линия, общественный транспорт