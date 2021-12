https://ria.ru/20211207/klip-1762597599.html

Билли Айлиш сама сняла клип на песню "Male Fantasy"

Билли Айлиш сама сняла клип на песню "Male Fantasy" - РИА Новости, 07.12.2021

Билли Айлиш сама сняла клип на песню "Male Fantasy"

Американская певица Билли Айлиш разместила на YouTube клип к песне "Male Fantasy", которая вошла во второй студийный альбом поп-звезды "Happier Than Ever"... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:43

2021-12-07T17:43

2021-12-07T17:43

культура

youtube

новости культуры

музыка

билли айлиш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762595866_0:35:1201:710_1920x0_80_0_0_abd8a8ccf30098ab6d4160b3b7e8c1ff.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш разместила на YouTube клип к песне "Male Fantasy", которая вошла во второй студийный альбом поп-звезды "Happier Than Ever" (2021). Видео сняла и смонтировала сама Билли. В клипе певица сидит дома и грустит. Она бродит из комнаты в комнату и никак не может найти себе занятие, чтобы развеселиться. Настроения исполнительнице не прибавляет даже поход к холодильнику. На фоне звучит неспешная "Male Fantasy". В песне Билли Айлиш размышляет о пустоте, в которую превратились ее прошлые отношения. За несколько часов после релиза видео набрало почти два с половиной миллиона просмотров и более 400 тысяч лайков. По мнению зрителей, клип получился "очень нежным и личным". А некоторые отметили, что певица правдоподобно передала депрессивное настроение.Ранее Айлиш выпустила несколько музыкальных видео на песни из "Happier Than Ever". Среди них "Therefore I Am", "Your Power", "Lost Cause", "NDA". Все их исполнительница сняла сама.

https://ria.ru/20211111/eilish-1758413323.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

youtube, новости культуры, музыка, билли айлиш