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Билли Айлиш сама сняла клип на песню "Male Fantasy"
Билли Айлиш сама сняла клип на песню "Male Fantasy" - РИА Новости, 07.12.2021
Билли Айлиш сама сняла клип на песню "Male Fantasy"
Американская певица Билли Айлиш разместила на YouTube клип к песне "Male Fantasy", которая вошла во второй студийный альбом поп-звезды "Happier Than Ever"... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:43
2021-12-07T17:43
2021-12-07T17:43
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш разместила на YouTube клип к песне "Male Fantasy", которая вошла во второй студийный альбом поп-звезды "Happier Than Ever" (2021). Видео сняла и смонтировала сама Билли. В клипе певица сидит дома и грустит. Она бродит из комнаты в комнату и никак не может найти себе занятие, чтобы развеселиться. Настроения исполнительнице не прибавляет даже поход к холодильнику. На фоне звучит неспешная "Male Fantasy". В песне Билли Айлиш размышляет о пустоте, в которую превратились ее прошлые отношения. За несколько часов после релиза видео набрало почти два с половиной миллиона просмотров и более 400 тысяч лайков. По мнению зрителей, клип получился "очень нежным и личным". А некоторые отметили, что певица правдоподобно передала депрессивное настроение.Ранее Айлиш выпустила несколько музыкальных видео на песни из "Happier Than Ever". Среди них "Therefore I Am", "Your Power", "Lost Cause", "NDA". Все их исполнительница сняла сама.
https://ria.ru/20211111/eilish-1758413323.html
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РИА Новости
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youtube, новости культуры, музыка, билли айлиш
Билли Айлиш сама сняла клип на песню "Male Fantasy"
Билли Айлиш сама сняла клип на песню "Male Fantasy"
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш разместила на YouTube клип к песне "Male Fantasy", которая вошла во второй студийный альбом поп-звезды "Happier Than Ever" (2021).
Видео сняла и смонтировала сама Билли. В клипе певица сидит дома и грустит. Она бродит из комнаты в комнату и никак не может найти себе занятие, чтобы развеселиться. Настроения исполнительнице не прибавляет даже поход к холодильнику.
На фоне звучит неспешная "Male Fantasy". В песне Билли Айлиш размышляет о пустоте, в которую превратились ее прошлые отношения.
За несколько часов после релиза видео набрало почти два с половиной миллиона просмотров и более 400 тысяч лайков. По мнению зрителей, клип получился "очень нежным и личным". А некоторые отметили, что певица правдоподобно передала депрессивное настроение.
Ранее Айлиш выпустила несколько музыкальных видео на песни из "Happier Than Ever". Среди них "Therefore I Am", "Your Power", "Lost Cause", "NDA". Все их исполнительница сняла сама.