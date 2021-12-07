https://ria.ru/20211207/klip-1762423449.html

Noize MC преодолевает "Сопротивление воздуха" в новом клипе

Noize MC преодолевает "Сопротивление воздуха" в новом клипе - РИА Новости, 07.12.2021

Noize MC преодолевает "Сопротивление воздуха" в новом клипе

Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал на YouTube клип на песню "Сопротивление воздуха". РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T03:13

2021-12-07T03:13

2021-12-07T03:13

культура

noize mc (иван алексеев)

youtube

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал на YouTube клип на песню "Сопротивление воздуха". В ролике Noize MC дает концерт, на котором исполняет новый трек, посвященный взлетам и падениям. Внезапно музыкант поднимается с гитарой над сценой, бросая вызов гравитации. Увы, долго парить он не в силах и срывается. Но падает певец не на пол, а, как настоящая рок-звезда, — в руки поклонников. По словам Алексеева, он пишет тексты двух типов: про преодоление и про невозможность справиться с чем-то. Песня "Сопротивление воздуха", как отметил Noize MC в Instagram, как раз из второй категории. Съемки клипа прошли в одном из столичных клубов. Иван Алексеев почти все время снимался на тросах и находился под потолком. Несмотря на столь экстремальную работу, по мнению музыканта, "результат того стоил". Песня "Сопротивление воздуха" войдет в саундтрек нового российского драмеди "Солдаут". В нем расскажут о молодом рэпере, который хочет стать известным и услышанным. Но для этого ему нужно найти себя в суровой музыкальной индустрии. Премьера первых двух эпизодов состоится 9 декабря в Сети.

https://ria.ru/20211119/noizemc-1759799163.html

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noize mc (иван алексеев), youtube, новости культуры, музыка