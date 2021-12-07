https://ria.ru/20211207/klip-1762423449.html
Noize MC преодолевает "Сопротивление воздуха" в новом клипе
Noize MC преодолевает "Сопротивление воздуха" в новом клипе - РИА Новости, 07.12.2021
Noize MC преодолевает "Сопротивление воздуха" в новом клипе
Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал на YouTube клип на песню "Сопротивление воздуха". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T03:13
2021-12-07T03:13
2021-12-07T03:13
культура
noize mc (иван алексеев)
youtube
новости культуры
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762422654_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_20c2f72372e422957db136035494c095.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал на YouTube клип на песню "Сопротивление воздуха". В ролике Noize MC дает концерт, на котором исполняет новый трек, посвященный взлетам и падениям. Внезапно музыкант поднимается с гитарой над сценой, бросая вызов гравитации. Увы, долго парить он не в силах и срывается. Но падает певец не на пол, а, как настоящая рок-звезда, — в руки поклонников. По словам Алексеева, он пишет тексты двух типов: про преодоление и про невозможность справиться с чем-то. Песня "Сопротивление воздуха", как отметил Noize MC в Instagram, как раз из второй категории. Съемки клипа прошли в одном из столичных клубов. Иван Алексеев почти все время снимался на тросах и находился под потолком. Несмотря на столь экстремальную работу, по мнению музыканта, "результат того стоил". Песня "Сопротивление воздуха" войдет в саундтрек нового российского драмеди "Солдаут". В нем расскажут о молодом рэпере, который хочет стать известным и услышанным. Но для этого ему нужно найти себя в суровой музыкальной индустрии. Премьера первых двух эпизодов состоится 9 декабря в Сети.
https://ria.ru/20211119/noizemc-1759799163.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762422654_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_f14ddd2c2ea70972b46c63763aabd0d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
noize mc (иван алексеев), youtube, новости культуры, музыка
Noize MC преодолевает "Сопротивление воздуха" в новом клипе
Noize MC преодолевает "Сопротивление воздуха" в новом клипе
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) опубликовал на YouTube клип на песню "Сопротивление воздуха".
В ролике Noize MC дает концерт, на котором исполняет новый трек, посвященный взлетам и падениям. Внезапно музыкант поднимается с гитарой над сценой, бросая вызов гравитации. Увы, долго парить он не в силах и срывается. Но падает певец не на пол, а, как настоящая рок-звезда, — в руки поклонников.
По словам Алексеева, он пишет тексты двух типов: про преодоление и про невозможность справиться с чем-то. Песня "Сопротивление воздуха", как отметил
Noize MC в Instagram, как раз из второй категории.
"Этот трек, конечно, из второй категории, но "я на что-то надеюсь по-прежнему", — написал он. — Я здесь использовал достаточно непривычный для современной музыки размер 6/8 в куплетах (в припевах — 6/4) и за счет постоянной разнообразной игры с ритмикой постарался создать ощущение, будто точка опоры все время ускользает, словно опереться не на что. Так я хотел передать ощущение неконтролируемого падения с огромной высоты и подчеркнуть смысл слов".
Съемки клипа прошли в одном из столичных клубов. Иван Алексеев почти все время снимался на тросах и находился под потолком. Несмотря на столь экстремальную работу, по мнению музыканта, "результат того стоил".
Песня "Сопротивление воздуха" войдет в саундтрек нового российского драмеди "Солдаут". В нем расскажут о молодом рэпере, который хочет стать известным и услышанным. Но для этого ему нужно найти себя в суровой музыкальной индустрии.
Премьера первых двух эпизодов состоится 9 декабря в Сети.