https://ria.ru/20211207/kipr-1762595912.html

Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти двух россиянок на Кипре

Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти двух россиянок на Кипре - РИА Новости, 07.12.2021

Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти двух россиянок на Кипре

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств смерти двух россиянок на Кипре, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:31

2021-12-07T16:31

2021-12-07T16:31

происшествия

кипр

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств смерти двух россиянок на Кипре, сообщается на сайте ведомства.Ранее издание "Филелефтерос" сообщило, что были найдены тела двух россиянок, пропавших 17 ноября из дома в Ларнаке. Их обнаружили после того, как в убийстве сознался 32-летний сириец, ранее арестованный по подозрению в причастности к исчезновению женщин. Как сообщил РИА Новости представитель посольства России на Кипре, россиянки находились на острове по туристическим визам, они были убиты в ходе бытового конфликта."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку в связи с сообщениями об убийстве двух россиянок на территории Республики Кипр", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211205/kipr-1762269447.html

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происшествия, кипр, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, ларнака (район), туристы, туризм, россия