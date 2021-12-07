https://ria.ru/20211207/kipr-1762595912.html
Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти двух россиянок на Кипре
Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти двух россиянок на Кипре - РИА Новости, 07.12.2021
Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти двух россиянок на Кипре
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств смерти двух россиянок на Кипре, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:31
2021-12-07T16:31
2021-12-07T16:31
происшествия
кипр
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
новости - туризм
ларнака (район)
туристы
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств смерти двух россиянок на Кипре, сообщается на сайте ведомства.Ранее издание "Филелефтерос" сообщило, что были найдены тела двух россиянок, пропавших 17 ноября из дома в Ларнаке. Их обнаружили после того, как в убийстве сознался 32-летний сириец, ранее арестованный по подозрению в причастности к исчезновению женщин. Как сообщил РИА Новости представитель посольства России на Кипре, россиянки находились на острове по туристическим визам, они были убиты в ходе бытового конфликта."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата начать доследственную проверку в связи с сообщениями об убийстве двух россиянок на территории Республики Кипр", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211205/kipr-1762269447.html
кипр
ларнака (район)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_7:0:1259:939_1920x0_80_0_0_ea5dddc1221af2a5496d0392335842d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кипр, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм, ларнака (район), туристы, туризм, россия
Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти двух россиянок на Кипре
Глава СК Бастрыкин поручил проверить обстоятельства смерти двух россиянок на Кипре