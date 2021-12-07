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Культура
https://ria.ru/20211207/kino-1762491672.html
Глава Якутии рассказал об успехе якутского кино
Глава Якутии рассказал об успехе якутского кино - РИА Новости, 07.12.2021
Глава Якутии рассказал об успехе якутского кино
Популярность якутского кино обусловлена его аутентичностью и самобытностью, заявил глава республики Айсен Николаев, подчеркнув, что впереди еще много побед. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:17
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культура
айсен николаев
кино
культура
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Популярность якутского кино обусловлена его аутентичностью и самобытностью, заявил глава республики Айсен Николаев, подчеркнув, что впереди еще много побед."Вместе с тем, наше кино абсолютно самобытное. Такое кино нигде не могло быть снято, кроме как в Якутии. Я уже давно поддерживаю якутское кино, всех режиссеров, продюсеров и актеров знаю лично и погружен в их планы. Мы еще только-только начинаем снимать – будет еще много побед", - отметил глава Якутии.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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айсен николаев, кино, культура
08:17 07.12.2021 (обновлено: 10:07 07.12.2021)
 
Глава Якутии рассказал об успехе якутского кино

Глава Якутии Николаев считает, что якутское кино аутентичное и самобытное

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлава Якутии Айсен Николаев
Глава Якутии Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Популярность якутского кино обусловлена его аутентичностью и самобытностью, заявил глава республики Айсен Николаев, подчеркнув, что впереди еще много побед.
"Якутское кино настоящее, оно аутентичное. Наши фильмы, которые были представлены на международных кинофестивалях, раскрывают перед зрителем важные темы, которые их трогают. Проблемы в якутском кино - не надуманные, они близки каждому человеку, вне зависимости от национальности", - сказал Николаев в интервью РИА Новости.
"Вместе с тем, наше кино абсолютно самобытное. Такое кино нигде не могло быть снято, кроме как в Якутии. Я уже давно поддерживаю якутское кино, всех режиссеров, продюсеров и актеров знаю лично и погружен в их планы. Мы еще только-только начинаем снимать – будет еще много побед", - отметил глава Якутии.
Читайте полный текст интервью >>
Кадр из фильма Тайна Чингис Хаана
22 февраля, 08:00Культура
Российский Голливуд: как в Якутии победили американское кино
 
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