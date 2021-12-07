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Глава Якутии рассказал об успехе якутского кино
Глава Якутии рассказал об успехе якутского кино - РИА Новости, 07.12.2021
Глава Якутии рассказал об успехе якутского кино
Популярность якутского кино обусловлена его аутентичностью и самобытностью, заявил глава республики Айсен Николаев, подчеркнув, что впереди еще много побед. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:17
2021-12-07T08:17
2021-12-07T10:07
культура
айсен николаев
кино
культура
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Популярность якутского кино обусловлена его аутентичностью и самобытностью, заявил глава республики Айсен Николаев, подчеркнув, что впереди еще много побед."Вместе с тем, наше кино абсолютно самобытное. Такое кино нигде не могло быть снято, кроме как в Якутии. Я уже давно поддерживаю якутское кино, всех режиссеров, продюсеров и актеров знаю лично и погружен в их планы. Мы еще только-только начинаем снимать – будет еще много побед", - отметил глава Якутии.Читайте полный текст интервью >>
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айсен николаев, кино, культура
08:17 07.12.2021 (обновлено: 10:07 07.12.2021)
Глава Якутии рассказал об успехе якутского кино
Глава Якутии Николаев считает, что якутское кино аутентичное и самобытное