https://ria.ru/20211207/kino-1762491672.html

Глава Якутии рассказал об успехе якутского кино

Глава Якутии рассказал об успехе якутского кино - РИА Новости, 07.12.2021

Глава Якутии рассказал об успехе якутского кино

Популярность якутского кино обусловлена его аутентичностью и самобытностью, заявил глава республики Айсен Николаев, подчеркнув, что впереди еще много побед. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:17

2021-12-07T08:17

2021-12-07T10:07

культура

айсен николаев

кино

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596481323_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_8e8914abb8dbe6d635b1297b08d5bf2e.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Популярность якутского кино обусловлена его аутентичностью и самобытностью, заявил глава республики Айсен Николаев, подчеркнув, что впереди еще много побед."Вместе с тем, наше кино абсолютно самобытное. Такое кино нигде не могло быть снято, кроме как в Якутии. Я уже давно поддерживаю якутское кино, всех режиссеров, продюсеров и актеров знаю лично и погружен в их планы. Мы еще только-только начинаем снимать – будет еще много побед", - отметил глава Якутии.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210222/kino-1598352779.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

айсен николаев, кино, культура