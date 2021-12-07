https://ria.ru/20211207/kiberprestupnost-1762662667.html
Путин и Байден выразили готовность бороться с киберпреступностью
Путин и Байден выразили готовность бороться с киберпреступностью - РИА Новости, 07.12.2021
Путин и Байден выразили готовность бороться с киберпреступностью
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден выразили готовность продолжить практическое взаимодействие по борьбе с киберпреступностью, сообщает... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T23:56
2021-12-07T23:56
2021-12-07T23:56
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден выразили готовность продолжить практическое взаимодействие по борьбе с киберпреступностью, сообщает пресс-служба Кремля.Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа."При обмене мнениями по информационной безопасности — с обеих сторон подчеркнуто важное значение активно ведущегося диалога по этой теме. Выражена готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, россия
Путин и Байден выразили готовность бороться с киберпреступностью
Путин и Байден выразили готовность бороться с киберпреступностью