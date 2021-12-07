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В Кении полицейский устроил стрельбу, погибли шесть человек, сообщили СМИ

В Кении полицейский устроил стрельбу, погибли шесть человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2021

В Кении полицейский устроил стрельбу, погибли шесть человек, сообщили СМИ

Полицейский устроил стрельбу в пригороде столицы Кении Найроби и застрелил шесть человек, в том числе свою жену, сообщает местная газета Standard. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:14

2021-12-07T10:14

2021-12-07T10:14

в мире

кения

найроби (город)

ак-47

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Полицейский устроил стрельбу в пригороде столицы Кении Найроби и застрелил шесть человек, в том числе свою жену, сообщает местная газета Standard.По данным издания, о стрельбе полиции сообщила соседка полицейского. Ночью вторника она услышала "громкий хлопок" в доме, где жил полицейский вместе с женой.Полиция заявила, что после убийства жены полицейский, вооруженный АК-47, застрелил пять человек, в том числе двух водителей мототакси. Еще два человека получили ранения.Сам полицейский совершил суицид.

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/proisshestvie-1744872461.html

кения

найроби (город)

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в мире, кения, найроби (город), ак-47