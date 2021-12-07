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Умер Герой Советского Союза Гурген Карапетян
Умер Герой Советского Союза Гурген Карапетян - РИА Новости, 07.12.2021
Умер Герой Советского Союза Гурген Карапетян
Летчик-испытатель вертолетов семейства "Ми", Герой Советского Союза Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни, сообщил холдинг "Вертолеты России". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:30
2021-12-07T15:06
общество
ссср
вертолеты россии
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Летчик-испытатель вертолетов семейства "Ми", Герой Советского Союза Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни, сообщил холдинг "Вертолеты России"."Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна", — отмечается на сайте компании.Как подчеркнул гендиректор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов, всю жизнь Карапетян посвятил служению родине и авиации."При его участии множество вертолетов нашли свой путь в небо, а некоторые из них поставили рекорды, которые навсегда прославили отечественное вертолетостроение. Его мужество, героизм и преданность своему делу всегда будут служить примером для всего коллектива холдинга "Вертолеты России", а добрая, светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — приводятся слова Колесова на сайте.Карапетян родился 9 декабря 1936 года в Свердловске. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Одновременно с учебой занимался планерным и вертолетным спортом в аэроклубе МАИ. После выпуска работал ведущим инженером в ОКБ М. Л. Миля, а уже в 1962 году окончил вертолетное отделение Школы летчиков-испытателей.С 1962 по 1993 год он работал на летно-испытательном комплексе Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля. В 1974 году Карапетян стал старшим летчиком-испытателем завода. Поднял в небо и провел испытания вертолетов Ми-26 и Ми-28, участвовал в испытаниях вертолетов Ми-2, Ми-6, Ми-10, Ми-14, Ми-24 и их модификаций. В период с 1962 по 1982 год установил десять мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъемности на вертолетах Ми-6, Ми-10К, Ми-24 и Ми-26.В мае 1986 года Карапетян принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В составе экипажа Ми-26 он выполнил сложнейшую задачу: используя внешнюю подвеску, в течение трех минут закрыл реактор куполом весом в 15 тонн и таким образом отсек радиоактивное излучение.В январе 1991 года указом президента СССР Михаила Горбачева за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, Карапетяну присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".Всего он освоил несколько десятков типов вертолетов, планеров и самолетов, а с учетом модификаций — более ста. Он провел в воздухе более 5,5 тысячи часов, летал на всех типах вертолетов марки "Ми".Завершив летную карьеру, Карапетян занимал должности заместителя генерального директора МВЗ им. Миля по стратегическому развитию, начальника службы безопасности полетов и советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов.
ссср
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общество, ссср, вертолеты россии
11:30 07.12.2021 (обновлено: 15:06 07.12.2021)
 
Умер Герой Советского Союза Гурген Карапетян

Умер летчик-испытатель вертолетов, Герой Советского Союза Гурген Карапетян

© Фото пресс-службы и информации холдинга "Вертолеты России"Летчик-испытатель Гурген Карапетян
Летчик-испытатель Гурген Карапетян
© Фото пресс-службы и информации холдинга "Вертолеты России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Летчик-испытатель вертолетов семейства "Ми", Герой Советского Союза Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни, сообщил холдинг "Вертолеты России".
"Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна", — отмечается на сайте компании.
Как подчеркнул гендиректор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов, всю жизнь Карапетян посвятил служению родине и авиации.
"При его участии множество вертолетов нашли свой путь в небо, а некоторые из них поставили рекорды, которые навсегда прославили отечественное вертолетостроение. Его мужество, героизм и преданность своему делу всегда будут служить примером для всего коллектива холдинга "Вертолеты России", а добрая, светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — приводятся слова Колесова на сайте.
© РИА Новости / Б. Вдовенко / Перейти в фотобанкЧлены экипажа вертолета Ми-6, установившие 11 сентября 1962 года в одном полете четыре мировых рекорда (Карапетян — второй слева)
Члены экипажа вертолета Ми-6, установившие 11 сентября 1962 года в одном полете четыре мировых рекорда - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Б. Вдовенко
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Члены экипажа вертолета Ми-6, установившие 11 сентября 1962 года в одном полете четыре мировых рекорда (Карапетян — второй слева)
Карапетян родился 9 декабря 1936 года в Свердловске. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Одновременно с учебой занимался планерным и вертолетным спортом в аэроклубе МАИ. После выпуска работал ведущим инженером в ОКБ М. Л. Миля, а уже в 1962 году окончил вертолетное отделение Школы летчиков-испытателей.
С 1962 по 1993 год он работал на летно-испытательном комплексе Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля. В 1974 году Карапетян стал старшим летчиком-испытателем завода. Поднял в небо и провел испытания вертолетов Ми-26 и Ми-28, участвовал в испытаниях вертолетов Ми-2, Ми-6, Ми-10, Ми-14, Ми-24 и их модификаций. В период с 1962 по 1982 год установил десять мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъемности на вертолетах Ми-6, Ми-10К, Ми-24 и Ми-26.
В мае 1986 года Карапетян принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В составе экипажа Ми-26 он выполнил сложнейшую задачу: используя внешнюю подвеску, в течение трех минут закрыл реактор куполом весом в 15 тонн и таким образом отсек радиоактивное излучение.
В январе 1991 года указом президента СССР Михаила Горбачева за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, Карапетяну присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Всего он освоил несколько десятков типов вертолетов, планеров и самолетов, а с учетом модификаций — более ста. Он провел в воздухе более 5,5 тысячи часов, летал на всех типах вертолетов марки "Ми".
Завершив летную карьеру, Карапетян занимал должности заместителя генерального директора МВЗ им. Миля по стратегическому развитию, начальника службы безопасности полетов и советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов.
 
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