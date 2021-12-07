https://ria.ru/20211207/karapetyan-1762518218.html

Умер Герой Советского Союза Гурген Карапетян

Умер Герой Советского Союза Гурген Карапетян - РИА Новости, 07.12.2021

Умер Герой Советского Союза Гурген Карапетян

Летчик-испытатель вертолетов семейства "Ми", Герой Советского Союза Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни, сообщил холдинг "Вертолеты России". РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T11:30

2021-12-07T11:30

2021-12-07T15:06

общество

ссср

вертолеты россии

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Летчик-испытатель вертолетов семейства "Ми", Герой Советского Союза Гурген Карапетян скончался на 85-м году жизни, сообщил холдинг "Вертолеты России"."Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна", — отмечается на сайте компании.Как подчеркнул гендиректор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов, всю жизнь Карапетян посвятил служению родине и авиации."При его участии множество вертолетов нашли свой путь в небо, а некоторые из них поставили рекорды, которые навсегда прославили отечественное вертолетостроение. Его мужество, героизм и преданность своему делу всегда будут служить примером для всего коллектива холдинга "Вертолеты России", а добрая, светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", — приводятся слова Колесова на сайте.Карапетян родился 9 декабря 1936 года в Свердловске. В 1961 году окончил Московский авиационный институт. Одновременно с учебой занимался планерным и вертолетным спортом в аэроклубе МАИ. После выпуска работал ведущим инженером в ОКБ М. Л. Миля, а уже в 1962 году окончил вертолетное отделение Школы летчиков-испытателей.С 1962 по 1993 год он работал на летно-испытательном комплексе Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля. В 1974 году Карапетян стал старшим летчиком-испытателем завода. Поднял в небо и провел испытания вертолетов Ми-26 и Ми-28, участвовал в испытаниях вертолетов Ми-2, Ми-6, Ми-10, Ми-14, Ми-24 и их модификаций. В период с 1962 по 1982 год установил десять мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъемности на вертолетах Ми-6, Ми-10К, Ми-24 и Ми-26.В мае 1986 года Карапетян принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В составе экипажа Ми-26 он выполнил сложнейшую задачу: используя внешнюю подвеску, в течение трех минут закрыл реактор куполом весом в 15 тонн и таким образом отсек радиоактивное излучение.В январе 1991 года указом президента СССР Михаила Горбачева за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, Карапетяну присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".Всего он освоил несколько десятков типов вертолетов, планеров и самолетов, а с учетом модификаций — более ста. Он провел в воздухе более 5,5 тысячи часов, летал на всех типах вертолетов марки "Ми".Завершив летную карьеру, Карапетян занимал должности заместителя генерального директора МВЗ им. Миля по стратегическому развитию, начальника службы безопасности полетов и советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ссср, вертолеты россии