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Эксперт объяснил феномен кандидата в президенты Франции Земмура
Эксперт объяснил феномен кандидата в президенты Франции Земмура - РИА Новости, 07.12.2021
Эксперт объяснил феномен кандидата в президенты Франции Земмура
Феномен ультраправого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура сравним с развитием "трампизма" в США, сказал РИА Новости профессор Левенского католического... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:12
2021-12-07T15:12
в мире
сша
франция
марин ле пен
эрик земмур
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Феномен ультраправого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура сравним с развитием "трампизма" в США, сказал РИА Новости профессор Левенского католического университета, специалист по политическим коммуникациям и предвыборным кампаниям Марк Литс."Франция голосует за правых в политическом спектре, и в отношении начинающейся президентской избирательной кампании это даже очевиднее, чем в прошлом. Существует консервативная реакция в ответ на крайние проявления ультралевых или ЛГБТ-лобби. Слово "родина" (patrie) еще не вернулось в моду, но вскоре вернется. Правые радикальные движения прежде всего хотят быть "патриотическими". Последователи организации Manif pour Tous, защищающей семью, христианские ценности или, например, выступающие против абортов и однополых браков, поддерживают Земмура. Феномен довольно близок к тому, что происходит в США с развитием "трампизма",&nbsp;- сказал Литс.По мнению эксперта, по своей программе и способу действий Земмур очень близок к основателю крайне правой партии "Национальный фронт" (актуальное название – "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пену."Он (Земмур) говорит четко и начинает демонстрировать определенную харизму. Земмур охватывает более широкую аудиторию, чем необразованная публика, которая чувствует себя обесцененной. Он охватывает часть буржуазии, что отличает его&nbsp;от "Национального объединения" Марин Ле Пен…. Рядом с ним Марин Ле Пен и "Национальное объединение" теперь кажется почти "традиционной партией", - указал политолог.Вместе с тем он отметил, что до сих пор предвыборная повестка Земмура, за исключением вопроса иммиграции, была слабой и ограничивалась несколькими лозунгами.Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Пятого декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках. Земмур известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.
https://ria.ru/20211207/rossiya-1762514979.html
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в мире, сша, франция, марин ле пен, эрик земмур
15:12 07.12.2021
 
Эксперт объяснил феномен кандидата в президенты Франции Земмура

Эксперт сопоставил феномен кандидата в президенты Франции Земмура с "трампизмом" в США

© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Феномен ультраправого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура сравним с развитием "трампизма" в США, сказал РИА Новости профессор Левенского католического университета, специалист по политическим коммуникациям и предвыборным кампаниям Марк Литс.
"Франция голосует за правых в политическом спектре, и в отношении начинающейся президентской избирательной кампании это даже очевиднее, чем в прошлом. Существует консервативная реакция в ответ на крайние проявления ультралевых или ЛГБТ-лобби. Слово "родина" (patrie) еще не вернулось в моду, но вскоре вернется. Правые радикальные движения прежде всего хотят быть "патриотическими". Последователи организации Manif pour Tous, защищающей семью, христианские ценности или, например, выступающие против абортов и однополых браков, поддерживают Земмура. Феномен довольно близок к тому, что происходит в США с развитием "трампизма", - сказал Литс.
Плакаты с изображением Эрика Земмура в Биарицце - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
11:17
Земмур назвал реакцию России на приближение НАТО законной
По мнению эксперта, по своей программе и способу действий Земмур очень близок к основателю крайне правой партии "Национальный фронт" (актуальное название – "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пену.
"Он (Земмур) говорит четко и начинает демонстрировать определенную харизму. Земмур охватывает более широкую аудиторию, чем необразованная публика, которая чувствует себя обесцененной. Он охватывает часть буржуазии, что отличает его от "Национального объединения" Марин Ле Пен…. Рядом с ним Марин Ле Пен и "Национальное объединение" теперь кажется почти "традиционной партией", - указал политолог.
Вместе с тем он отметил, что до сих пор предвыборная повестка Земмура, за исключением вопроса иммиграции, была слабой и ограничивалась несколькими лозунгами.
Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Пятого декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках. Земмур известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
5 декабря, 23:33
Неизвестный набросился на кандидата в президенты Франции, сообщили СМИ
 
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