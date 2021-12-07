https://ria.ru/20211207/kandidat-1762571339.html

Эксперт объяснил феномен кандидата в президенты Франции Земмура

Эксперт объяснил феномен кандидата в президенты Франции Земмура - РИА Новости, 07.12.2021

Эксперт объяснил феномен кандидата в президенты Франции Земмура

Феномен ультраправого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура сравним с развитием "трампизма" в США, сказал РИА Новости профессор Левенского католического... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:12

2021-12-07T15:12

2021-12-07T15:12

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эрик земмур

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Феномен ультраправого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура сравним с развитием "трампизма" в США, сказал РИА Новости профессор Левенского католического университета, специалист по политическим коммуникациям и предвыборным кампаниям Марк Литс."Франция голосует за правых в политическом спектре, и в отношении начинающейся президентской избирательной кампании это даже очевиднее, чем в прошлом. Существует консервативная реакция в ответ на крайние проявления ультралевых или ЛГБТ-лобби. Слово "родина" (patrie) еще не вернулось в моду, но вскоре вернется. Правые радикальные движения прежде всего хотят быть "патриотическими". Последователи организации Manif pour Tous, защищающей семью, христианские ценности или, например, выступающие против абортов и однополых браков, поддерживают Земмура. Феномен довольно близок к тому, что происходит в США с развитием "трампизма", - сказал Литс.По мнению эксперта, по своей программе и способу действий Земмур очень близок к основателю крайне правой партии "Национальный фронт" (актуальное название – "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пену."Он (Земмур) говорит четко и начинает демонстрировать определенную харизму. Земмур охватывает более широкую аудиторию, чем необразованная публика, которая чувствует себя обесцененной. Он охватывает часть буржуазии, что отличает его от "Национального объединения" Марин Ле Пен…. Рядом с ним Марин Ле Пен и "Национальное объединение" теперь кажется почти "традиционной партией", - указал политолог.Вместе с тем он отметил, что до сих пор предвыборная повестка Земмура, за исключением вопроса иммиграции, была слабой и ограничивалась несколькими лозунгами.Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Пятого декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках. Земмур известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.

https://ria.ru/20211207/rossiya-1762514979.html

https://ria.ru/20211205/kandidat-1762302879.html

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в мире, сша, франция, марин ле пен, эрик земмур