https://ria.ru/20211207/kandidat-1762571339.html
Эксперт объяснил феномен кандидата в президенты Франции Земмура
Эксперт объяснил феномен кандидата в президенты Франции Земмура - РИА Новости, 07.12.2021
Эксперт объяснил феномен кандидата в президенты Франции Земмура
Феномен ультраправого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура сравним с развитием "трампизма" в США, сказал РИА Новости профессор Левенского католического... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:12
2021-12-07T15:12
2021-12-07T15:12
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Феномен ультраправого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура сравним с развитием "трампизма" в США, сказал РИА Новости профессор Левенского католического университета, специалист по политическим коммуникациям и предвыборным кампаниям Марк Литс."Франция голосует за правых в политическом спектре, и в отношении начинающейся президентской избирательной кампании это даже очевиднее, чем в прошлом. Существует консервативная реакция в ответ на крайние проявления ультралевых или ЛГБТ-лобби. Слово "родина" (patrie) еще не вернулось в моду, но вскоре вернется. Правые радикальные движения прежде всего хотят быть "патриотическими". Последователи организации Manif pour Tous, защищающей семью, христианские ценности или, например, выступающие против абортов и однополых браков, поддерживают Земмура. Феномен довольно близок к тому, что происходит в США с развитием "трампизма", - сказал Литс.По мнению эксперта, по своей программе и способу действий Земмур очень близок к основателю крайне правой партии "Национальный фронт" (актуальное название – "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пену."Он (Земмур) говорит четко и начинает демонстрировать определенную харизму. Земмур охватывает более широкую аудиторию, чем необразованная публика, которая чувствует себя обесцененной. Он охватывает часть буржуазии, что отличает его от "Национального объединения" Марин Ле Пен…. Рядом с ним Марин Ле Пен и "Национальное объединение" теперь кажется почти "традиционной партией", - указал политолог.Вместе с тем он отметил, что до сих пор предвыборная повестка Земмура, за исключением вопроса иммиграции, была слабой и ограничивалась несколькими лозунгами.Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Пятого декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках. Земмур известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.
https://ria.ru/20211207/rossiya-1762514979.html
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в мире, сша, франция, марин ле пен, эрик земмур
Эксперт объяснил феномен кандидата в президенты Франции Земмура
Эксперт сопоставил феномен кандидата в президенты Франции Земмура с "трампизмом" в США
БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости.
Феномен ультраправого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура
сравним с развитием "трампизма" в США
, сказал РИА Новости профессор Левенского католического университета, специалист по политическим коммуникациям и предвыборным кампаниям Марк Литс.
"Франция голосует за правых в политическом спектре, и в отношении начинающейся президентской избирательной кампании это даже очевиднее, чем в прошлом. Существует консервативная реакция в ответ на крайние проявления ультралевых или ЛГБТ-лобби. Слово "родина" (patrie) еще не вернулось в моду, но вскоре вернется. Правые радикальные движения прежде всего хотят быть "патриотическими". Последователи организации Manif pour Tous, защищающей семью, христианские ценности или, например, выступающие против абортов и однополых браков, поддерживают Земмура. Феномен довольно близок к тому, что происходит в США с развитием "трампизма", - сказал Литс.
По мнению эксперта, по своей программе и способу действий Земмур очень близок к основателю крайне правой партии "Национальный фронт" (актуальное название – "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пену.
"Он (Земмур) говорит четко и начинает демонстрировать определенную харизму. Земмур охватывает более широкую аудиторию, чем необразованная публика, которая чувствует себя обесцененной. Он охватывает часть буржуазии, что отличает его от "Национального объединения" Марин Ле Пен
…. Рядом с ним Марин Ле Пен и "Национальное объединение" теперь кажется почти "традиционной партией", - указал политолог.
Вместе с тем он отметил, что до сих пор предвыборная повестка Земмура, за исключением вопроса иммиграции, была слабой и ограничивалась несколькими лозунгами.
Французский журналист и писатель Эрик Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции
, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Пятого декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского - "Отвоевание"), что отсылает к исторической эпохе реконкисты - возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках. Земмур известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.