https://ria.ru/20211207/izolyatsiya-1762661136.html
США рассмотрят вариант изоляции России от мировой финансовой системы
США рассмотрят вариант изоляции России от мировой финансовой системы - РИА Новости, 08.12.2021
США рассмотрят вариант изоляции России от мировой финансовой системы
США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-07T23:29
2021-12-07T23:29
2021-12-08T02:14
в мире
сша
россия
украина
виктория нуланд
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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину, сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд."Мы говорили о том, что будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли", — сказала она на слушаниях в сенате.Нуланд подчеркнула, что в стремлении удержать Россию от агрессии США рассматривают все доступные варианты. Она добавила, что беспрецедентные санкции могут вводиться поэтапно — "в первый день, пятый, десятый".
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в мире, сша, россия, украина, виктория нуланд
23:29 07.12.2021 (обновлено: 02:14 08.12.2021)
США рассмотрят вариант изоляции России от мировой финансовой системы
Замгоссекретаря США Нуланд: РФ изолируют от финансовой системы при "вторжении" на Украину