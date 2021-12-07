https://ria.ru/20211207/izolyatsiya-1762661136.html

США рассмотрят вариант изоляции России от мировой финансовой системы

США рассмотрят вариант изоляции России от мировой финансовой системы - РИА Новости, 08.12.2021

США рассмотрят вариант изоляции России от мировой финансовой системы

США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-07T23:29

2021-12-07T23:29

2021-12-08T02:14

в мире

сша

россия

украина

виктория нуланд

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ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. США обсуждают с союзниками вариант полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для бизнеса и населения в случае вторжения на Украину, сообщила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд."Мы говорили о том, что будет равноценно фактически полной изоляции России от глобальной финансовой системы со всеми последствиями для российского бизнеса и российского народа, их возможностей для работы, путешествий и торговли", — сказала она на слушаниях в сенате.Нуланд подчеркнула, что в стремлении удержать Россию от агрессии США рассматривают все доступные варианты. Она добавила, что беспрецедентные санкции могут вводиться поэтапно — "в первый день, пятый, десятый".

https://ria.ru/20211207/pomosch-1762660559.html

сша

россия

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в мире, сша, россия, украина, виктория нуланд