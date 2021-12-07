https://ria.ru/20211207/iznasilovanie-1762553981.html
В Москве девушка прыгнула с четвертого этажа, убегая от насильника
В Москве девушка прыгнула с четвертого этажа, убегая от насильника - РИА Новости, 07.12.2021
В Москве девушка прыгнула с четвертого этажа, убегая от насильника
Жительница Москвы выпрыгнула в окно, пытаясь спастись от насильника, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T13:47
2021-12-07T13:47
2021-12-07T19:44
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жительница Москвы выпрыгнула в окно, пытаясь спастись от насильника, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По информации ведомства, ночью 7 декабря мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, она, убегая, прыгнула с четвертого этажа. После этого нападавший, желая убить свою жертву, спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся.Потерпевшая выжила. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 131 УК ("Изнасилование"), а также части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 ("Покушение на убийство"). Максимальное наказание за эти преступления — пожизненное лишение свободы.Сейчас злоумышленника ищут, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20211130/iznasilovanie-1761441916.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
13:47 07.12.2021 (обновлено: 19:44 07.12.2021)
В Москве девушка прыгнула с четвертого этажа, убегая от насильника
В Москве девушка выпрыгнула из окна, убегая от насильника, после чего он пытался убить ее
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Жительница Москвы
выпрыгнула в окно, пытаясь спастись от насильника, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК
России Юлия Иванова
.
По информации ведомства, ночью 7 декабря мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, она, убегая, прыгнула с четвертого этажа. После этого нападавший, желая убить свою жертву, спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся.
Потерпевшая выжила. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.
СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 131 УК ("Изнасилование"), а также части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 ("Покушение на убийство"). Максимальное наказание за эти преступления — пожизненное лишение свободы.
Сейчас злоумышленника ищут, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.