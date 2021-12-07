https://ria.ru/20211207/iznasilovanie-1762553981.html

В Москве девушка прыгнула с четвертого этажа, убегая от насильника

В Москве девушка прыгнула с четвертого этажа, убегая от насильника - РИА Новости, 07.12.2021

В Москве девушка прыгнула с четвертого этажа, убегая от насильника

Жительница Москвы выпрыгнула в окно, пытаясь спастись от насильника, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T13:47

2021-12-07T13:47

2021-12-07T19:44

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жительница Москвы выпрыгнула в окно, пытаясь спастись от насильника, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.По информации ведомства, ночью 7 декабря мужчина в квартире избил и изнасиловал девушку, она, убегая, прыгнула с четвертого этажа. После этого нападавший, желая убить свою жертву, спустился за ней вниз, нанес колото-резаные раны и скрылся.Потерпевшая выжила. Очевидцы вызвали скорую помощь, девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 131 УК ("Изнасилование"), а также части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 ("Покушение на убийство"). Максимальное наказание за эти преступления — пожизненное лишение свободы.Сейчас злоумышленника ищут, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20211130/iznasilovanie-1761441916.html

москва

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова