https://ria.ru/20211207/izbienie-1762595281.html

Жителя Тольятти будут судить за избиение пятилетнего сына

Жителя Тольятти будут судить за избиение пятилетнего сына - РИА Новости, 07.12.2021

Жителя Тольятти будут судить за избиение пятилетнего сына

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Тольятти, избивавшего пятилетнего сына, а также против матери мальчика, которая не занималась его... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:30

2021-12-07T16:30

2021-12-07T16:30

происшествия

тольятти

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САМАРА, 7 дек – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Тольятти, избивавшего пятилетнего сына, а также против матери мальчика, которая не занималась его воспитанием, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по Самарской области.По версии следствия, с мая по август обвиняемая оставляла своего сына одного без присмотра в квартире с собакой бойцовской породы. В ходе расследования уголовного дела установлено, что женщина не обеспечивала ребенку должный уход и полноценное питание, у мальчика отсутствовали спальное место, а также предметы, необходимые для полноценного развития. Следствием также установлено, что в августе отец ребенка систематически избивал его. Согласно заключению экспертизы, у ребенка на теле зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтеки. Мать мальчика, зная о избиении сына, не обращалась в больницу или полицию."Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти… завершено расследование уголовных дел в отношении местной жительницы 1976 года рождения и ее сожителя 1974 года рождения… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.По данным СУСК, в зависимости от роли каждого жители Тольятти обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).Отмечается, что в настоящее время ребенок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Тольятти, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

https://ria.ru/20210929/arest-1752324211.html

https://ria.ru/20210802/prigovor-1743941681.html

тольятти

самарская область

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происшествия, тольятти, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), россия