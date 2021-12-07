Жителя Тольятти будут судить за избиение пятилетнего сына
Житель Тольятти, избивавший пятилетнего сына, и его сожительница предстанут перед судом
САМАРА, 7 дек – РИА Новости. Следователи направили в суд уголовное дело в отношении жителя Тольятти, избивавшего пятилетнего сына, а также против матери мальчика, которая не занималась его воспитанием, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по Самарской области.
По версии следствия, с мая по август обвиняемая оставляла своего сына одного без присмотра в квартире с собакой бойцовской породы. В ходе расследования уголовного дела установлено, что женщина не обеспечивала ребенку должный уход и полноценное питание, у мальчика отсутствовали спальное место, а также предметы, необходимые для полноценного развития. Следствием также установлено, что в августе отец ребенка систематически избивал его. Согласно заключению экспертизы, у ребенка на теле зафиксированы многочисленные ссадины и кровоподтеки. Мать мальчика, зная о избиении сына, не обращалась в больницу или полицию.
29 сентября, 14:54В Петербурге арестовали женщину, державшую детей на цепи
"Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти… завершено расследование уголовных дел в отношении местной жительницы 1976 года рождения и ее сожителя 1974 года рождения… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, в зависимости от роли каждого жители Тольятти обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), а также пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
Отмечается, что в настоящее время ребенок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Тольятти, его жизни и здоровью ничего не угрожает.