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https://ria.ru/20211207/izbienie-1762569983.html
Жительница Казани, избившая дочь из мести мужу, заявила о раскаянии
Жительница Казани, избившая дочь из мести мужу, заявила о раскаянии - РИА Новости, 07.12.2021
Жительница Казани, избившая дочь из мести мужу, заявила о раскаянии
Жительница Казани, избившая полуторагодовалую дочь, раскаялась на видео СК. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:08
2021-12-07T20:51
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жительница Казани, избившая полуторагодовалую дочь, раскаялась на видео СК. "Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила ее. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь. Да, я готова нести за это наказание, потому что я в этом виновата. Прошу прощения у всех", — сказала она на кадрах, опубликованных в ютьюб-канале следственного ведомства. Ранее в соцсетях появился ролик, на котором женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться. Полиция сообщила, что подозреваемая, выпив, решила так причинить страдания мужу, с которым конфликтует.По информации прокуратуры Татарстана, ребенка изъяли у матери, сейчас девочка находится в медучреждении. Семью поставили на учет.Против женщины возбудили уголовное дело по статьям 117 УК ("Истязание") и 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). По первой максимальное наказание составляет до семи лет тюремного заключения, по второй — лишение свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20211207/rassledovanie-1762500954.html
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Допрос матери, избившей годовалую дочь в Казани
В социальных сетях и средствах массовой информации был распространен видеоролик на котором жительница города Казани наносит побои малолетней дочери. Следствием установлено, что описываемые события имели место 1 декабря 2021 года. В квартире дома по проспекту Победы города Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 г.р., снимая все на камеру. В настоящее время ребенок изъят у матери и находится под присмотром медицинских работников.
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:08 07.12.2021 (обновлено: 20:51 07.12.2021)
 
Жительница Казани, избившая дочь из мести мужу, заявила о раскаянии

Жительница Казани, избившая дочь из мести мужу, признала вину и раскаялась

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Жительница Казани, избившая полуторагодовалую дочь, раскаялась на видео СК.
"Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила ее. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь. Да, я готова нести за это наказание, потому что я в этом виновата. Прошу прощения у всех", — сказала она на кадрах, опубликованных в ютьюб-канале следственного ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
Вчера, 09:54
В МВД Татарстана назвали причину избиения матерью полуторагодовалой дочери
Ранее в соцсетях появился ролик, на котором женщина толкает, швыряет на пол, бьет маленькую плачущую раздетую девочку, называя ее "подопытным кроликом", над которым можно издеваться. Полиция сообщила, что подозреваемая, выпив, решила так причинить страдания мужу, с которым конфликтует.
По информации прокуратуры Татарстана, ребенка изъяли у матери, сейчас девочка находится в медучреждении. Семью поставили на учет.
Против женщины возбудили уголовное дело по статьям 117 УК ("Истязание") и 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). По первой максимальное наказание составляет до семи лет тюремного заключения, по второй — лишение свободы на срок до трех лет.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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ПроисшествияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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