Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211207/investitsii-1762532674.html
Китай и Африка: инвестиции в инфраструктуру и зеленое развитие
Китай и Африка: инвестиции в инфраструктуру и зеленое развитие - РИА Новости, 07.12.2021
Китай и Африка: инвестиции в инфраструктуру и зеленое развитие
В ноябре 2021 года африканский исследовательский институт Afrobarometer опубликовал доклад, в котором говорится, что 63 процента жителей африканских стран... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:40
2021-12-07T12:40
россия-китай: главное
кения
чанша
китай
африка
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762534622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e60d3499a8263dc7e637e8c29adb2570.jpg
МОСКВА, 7 дек – – Проект "Россия-Китай: Главное". В ноябре 2021 года африканский исследовательский институт Afrobarometer опубликовал доклад, в котором говорится, что 63 процента жителей африканских стран считают, что Китай оказал положительное влияние на их страну. И такой результат не вызывает удивления: за последние 12 лет Китай стал главным торговым партнером многих стран континента и вложил в их развитие миллиарды долларов. Торговля между Китаем и африканскими странами в общей сложности достигла исторического максимума в 185,2 миллиарда долларов за первые девять месяцев 2021 года, что на 38,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период китайские инвестиции в Африку, прерванные в 2020 году пандемией, составили 2,59 миллиарда долларов, что на 9,9 процента больше, чем в допандемийном 2019 году.Межконтинентальное сотрудничествоНа прошлой неделе в Дакаре прошла восьмая министерская конференция Форума китайско-африканского сотрудничества, в которой приняли участие представители всех 54 членов форума и Комиссии Африканского союза. На форуме подвели итоги: было выполнено 85 процентов согласованных на Пекинском саммите FOCAC в 2018 году проектов на 60 миллиардов долларов. Теперь лидеры условились о целях экономического сотрудничества до 2035 и 2063 годов.В своем выступлении на церемонии открытия президент Си Цзиньпин заявил, что, помимо помощи Африке в борьбе с новым коронавирусом, Китай предоставит африканским странам еще один миллиард доз вакцины COVID-19, в том числе 600 миллионов доз безвозмездно. Китай также намерен расширять торговлю и инвестиции, делиться своим опытом по борьбе с бедностью, укреплять сотрудничество в области цифровой экономики, продвигать зеленое и низкоуглеродное развитие и освоение возобновляемых источников энергии.Важным пунктом в сотрудничестве Африки и Китая является зеленое развитие и переход к низкоуглеродной экономике. По итогам форума стороны подписали первую совместную декларацию по климату. Стороны обязались установить "стратегическое партнерство для борьбы с изменениями климата". В документе подчеркивается приверженность КНР сотрудничеству с африканскими странами в сфере энергетики, помощь в переходе на возобновляемые источники энергии, а также "прекращение строительства новых угольных объектов". Помимо этого, проекты, связанные с природным газом и зеленым водородом, могут претендовать на "зеленое финансирование". Африканские лидеры ранее указывали, что рассматривают газ в качестве переходного топлива на пути к зеленой экономике.Так, в пустыне в Эфиопии китайская компания Dongfang Electric International Corporation с 2018 года помогает в строительстве ветряной электростанции Aysha в рамках стратегии страны по построению зеленой экономики. Установленная мощность ветряной станции – 120 мегаватт, а выработка энергии – 467 гигаватт-часов в год.В округе Гарисса в Кении рядами стоят солнечные панели, установленные китайскими компаниями. Построенная там солнечная электростанция мощностью 50 мегаватт - крупнейшая электростанция такого типа в Восточной Африке. Ее подключили к национальной энергосистеме в 2019 году.По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, с 2009 по 2018 год с китайской помощью мощности солнечной энергетики в Африке увеличились с 739 мегаватт до 5500 мегаватт, ветряных установок - с 108 до 6100 мегаватт.Китай учредил Международную коалицию зеленого развития BRI в апреле 2019 года. К настоящему времени коалиция реализует инициативы сотрудничества в области охраны окружающей среды более, чем со 100 странами, реализовала множество проектов в области биоразнообразия.Торговля в помощьС 2021 года заработала Африканская континентальная зона свободной торговли, договор о создании которой подписали 54 станы, в том числе, Китай. Во Всемирном банке подсчитали, что организация сможет сгенерировать совокупный ВВП в размере 3,4 триллиона долларов и поможет вывести из крайней нищеты до 30 миллионов африканцев.Доцент Школы государственного управления Хунаньского университета в Чанша Хэ Юн считает, что пока слишком рано говорить о достижениях соглашения, ведь на реальную работу повлияли сбои из-за пандемии COVID-19. Однако появление ЗСТ помогло смягчить последствия пандемии, например, позволив странам диверсифицировать свой экспорт, когда по всему миру были нарушены цепочки поставок.Исследователь Африки из Университета Цинхуа в Пекине Тан Сяоян указал, что торговое соглашение повлияет на экономику Африки в долгосрочной перспективе. Самым большим препятствием для торговли между африканскими странами являются не пошлины, а то, что Тан Сяоян называет плохой "взаимодополняемостью экономических структур и транспортных связей" на континенте. Иными словами – Африке нужно больше инфраструктуры, и в этом ей может помочь Китай. Например, уже построенная железная дорога Момбаса-Найроби, которая доходит на западе до таких стран, как Уганда и Руанда, позволит ускорить грузоперевозки в Восточной Африке.В общей сложности с помощью Китая в африканских странах построено более шести тысяч километров железных дорог и столько же автомагистралей, около 20 портов и более 80 крупных электростанций, более 130 медицинских учреждений, 45 спортивных стадионов и 170 школ. Все эти проекты сыграли важную роль в индустриализации и экономических преобразованиях стран Африки.
https://ria.ru/20211206/forum-1762338759.html
https://ria.ru/20211201/zavod-1761623826.html
https://ria.ru/20211203/standart-1762006263.html
кения
чанша
китай
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762534622_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e53f62c9cccdfbc77a7830ecceffb9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кения, чанша, китай, африка, си цзиньпин
12:40 07.12.2021
 

Китай и Африка: инвестиции в инфраструктуру и зеленое развитие

© REUTERS / Cooper InveenВосьмая министерская конференция Форума китайско-африканского сотрудничества, Дакар
Восьмая министерская конференция Форума китайско-африканского сотрудничества, Дакар - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Cooper Inveen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – Проект "Россия-Китай: Главное". В ноябре 2021 года африканский исследовательский институт Afrobarometer опубликовал доклад, в котором говорится, что 63 процента жителей африканских стран считают, что Китай оказал положительное влияние на их страну. И такой результат не вызывает удивления: за последние 12 лет Китай стал главным торговым партнером многих стран континента и вложил в их развитие миллиарды долларов. Торговля между Китаем и африканскими странами в общей сложности достигла исторического максимума в 185,2 миллиарда долларов за первые девять месяцев 2021 года, что на 38,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период китайские инвестиции в Африку, прерванные в 2020 году пандемией, составили 2,59 миллиарда долларов, что на 9,9 процента больше, чем в допандемийном 2019 году.

Межконтинентальное сотрудничество

На прошлой неделе в Дакаре прошла восьмая министерская конференция Форума китайско-африканского сотрудничества, в которой приняли участие представители всех 54 членов форума и Комиссии Африканского союза. На форуме подвели итоги: было выполнено 85 процентов согласованных на Пекинском саммите FOCAC в 2018 году проектов на 60 миллиардов долларов. Теперь лидеры условились о целях экономического сотрудничества до 2035 и 2063 годов.
Глава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 11:54Россия-Китай: Главное
Глава Медиакорпорации Китая выступил на Международном форуме по демократии
В своем выступлении на церемонии открытия президент Си Цзиньпин заявил, что, помимо помощи Африке в борьбе с новым коронавирусом, Китай предоставит африканским странам еще один миллиард доз вакцины COVID-19, в том числе 600 миллионов доз безвозмездно. Китай также намерен расширять торговлю и инвестиции, делиться своим опытом по борьбе с бедностью, укреплять сотрудничество в области цифровой экономики, продвигать зеленое и низкоуглеродное развитие и освоение возобновляемых источников энергии.
Важным пунктом в сотрудничестве Африки и Китая является зеленое развитие и переход к низкоуглеродной экономике. По итогам форума стороны подписали первую совместную декларацию по климату. Стороны обязались установить "стратегическое партнерство для борьбы с изменениями климата". В документе подчеркивается приверженность КНР сотрудничеству с африканскими странами в сфере энергетики, помощь в переходе на возобновляемые источники энергии, а также "прекращение строительства новых угольных объектов". Помимо этого, проекты, связанные с природным газом и зеленым водородом, могут претендовать на "зеленое финансирование". Африканские лидеры ранее указывали, что рассматривают газ в качестве переходного топлива на пути к зеленой экономике.
Так, в пустыне в Эфиопии китайская компания Dongfang Electric International Corporation с 2018 года помогает в строительстве ветряной электростанции Aysha в рамках стратегии страны по построению зеленой экономики. Установленная мощность ветряной станции – 120 мегаватт, а выработка энергии – 467 гигаватт-часов в год.
Завод по производству полипропилена № 3 китайской нефтехимической компании Sinopec - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 13:13Россия-Китай: Главное
Китай построит крупнейший в мире завод по производству "зеленого водорода"
В округе Гарисса в Кении рядами стоят солнечные панели, установленные китайскими компаниями. Построенная там солнечная электростанция мощностью 50 мегаватт - крупнейшая электростанция такого типа в Восточной Африке. Ее подключили к национальной энергосистеме в 2019 году.
По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, с 2009 по 2018 год с китайской помощью мощности солнечной энергетики в Африке увеличились с 739 мегаватт до 5500 мегаватт, ветряных установок - с 108 до 6100 мегаватт.
Китай учредил Международную коалицию зеленого развития BRI в апреле 2019 года. К настоящему времени коалиция реализует инициативы сотрудничества в области охраны окружающей среды более, чем со 100 странами, реализовала множество проектов в области биоразнообразия.

Торговля в помощь

С 2021 года заработала Африканская континентальная зона свободной торговли, договор о создании которой подписали 54 станы, в том числе, Китай. Во Всемирном банке подсчитали, что организация сможет сгенерировать совокупный ВВП в размере 3,4 триллиона долларов и поможет вывести из крайней нищеты до 30 миллионов африканцев.
Доцент Школы государственного управления Хунаньского университета в Чанша Хэ Юн считает, что пока слишком рано говорить о достижениях соглашения, ведь на реальную работу повлияли сбои из-за пандемии COVID-19. Однако появление ЗСТ помогло смягчить последствия пандемии, например, позволив странам диверсифицировать свой экспорт, когда по всему миру были нарушены цепочки поставок.
На борту самолета - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря, 13:37Россия-Китай: Главное
Россия и Китай разработали совместный авиационный стандарт
Исследователь Африки из Университета Цинхуа в Пекине Тан Сяоян указал, что торговое соглашение повлияет на экономику Африки в долгосрочной перспективе. Самым большим препятствием для торговли между африканскими странами являются не пошлины, а то, что Тан Сяоян называет плохой "взаимодополняемостью экономических структур и транспортных связей" на континенте. Иными словами – Африке нужно больше инфраструктуры, и в этом ей может помочь Китай. Например, уже построенная железная дорога Момбаса-Найроби, которая доходит на западе до таких стран, как Уганда и Руанда, позволит ускорить грузоперевозки в Восточной Африке.
В общей сложности с помощью Китая в африканских странах построено более шести тысяч километров железных дорог и столько же автомагистралей, около 20 портов и более 80 крупных электростанций, более 130 медицинских учреждений, 45 спортивных стадионов и 170 школ. Все эти проекты сыграли важную роль в индустриализации и экономических преобразованиях стран Африки.
 
Россия-Китай: ГлавноеКенияЧаншаКитайАфрикаСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
02:00Эксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛ
01:56Освобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в Россию
01:49В Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"
01:46Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский Союз
01:40Слуцкий прокомментировал переговоры Путина и Байдена
01:37Экс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газ
01:33Девушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарств
01:25Салливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии
01:19"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
01:18Салливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"
Лента новостейМолния
Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окнаЭксперты рассказали, какая недвижимость выиграет от новых станций БКЛОсвобожденное из-под ареста судно "Академик Иоффе" отправилось в РоссиюВ Раде "поблагодарили" США за отсутствие санкций по "Северному потоку — 2"Нуланд заявила, что Путин решил воссоздать Советский СоюзСлуцкий прокомментировал переговоры Путина и БайденаЭкс-премьер рассказал, когда у Украины закончится газДевушка Саакашвили заявила, что политик отказался от лекарствСалливан заявил о готовности США предоставить военную помощь странам Балтии"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и БайденСалливан назвал "Северный поток — 2" рычагом против "российской агрессии"