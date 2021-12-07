https://ria.ru/20211207/investitsii-1762532674.html

Китай и Африка: инвестиции в инфраструктуру и зеленое развитие

Китай и Африка: инвестиции в инфраструктуру и зеленое развитие - РИА Новости, 07.12.2021

Китай и Африка: инвестиции в инфраструктуру и зеленое развитие

В ноябре 2021 года африканский исследовательский институт Afrobarometer опубликовал доклад, в котором говорится, что 63 процента жителей африканских стран... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:40

2021-12-07T12:40

2021-12-07T12:40

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МОСКВА, 7 дек – – Проект "Россия-Китай: Главное". В ноябре 2021 года африканский исследовательский институт Afrobarometer опубликовал доклад, в котором говорится, что 63 процента жителей африканских стран считают, что Китай оказал положительное влияние на их страну. И такой результат не вызывает удивления: за последние 12 лет Китай стал главным торговым партнером многих стран континента и вложил в их развитие миллиарды долларов. Торговля между Китаем и африканскими странами в общей сложности достигла исторического максимума в 185,2 миллиарда долларов за первые девять месяцев 2021 года, что на 38,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот же период китайские инвестиции в Африку, прерванные в 2020 году пандемией, составили 2,59 миллиарда долларов, что на 9,9 процента больше, чем в допандемийном 2019 году.Межконтинентальное сотрудничествоНа прошлой неделе в Дакаре прошла восьмая министерская конференция Форума китайско-африканского сотрудничества, в которой приняли участие представители всех 54 членов форума и Комиссии Африканского союза. На форуме подвели итоги: было выполнено 85 процентов согласованных на Пекинском саммите FOCAC в 2018 году проектов на 60 миллиардов долларов. Теперь лидеры условились о целях экономического сотрудничества до 2035 и 2063 годов.В своем выступлении на церемонии открытия президент Си Цзиньпин заявил, что, помимо помощи Африке в борьбе с новым коронавирусом, Китай предоставит африканским странам еще один миллиард доз вакцины COVID-19, в том числе 600 миллионов доз безвозмездно. Китай также намерен расширять торговлю и инвестиции, делиться своим опытом по борьбе с бедностью, укреплять сотрудничество в области цифровой экономики, продвигать зеленое и низкоуглеродное развитие и освоение возобновляемых источников энергии.Важным пунктом в сотрудничестве Африки и Китая является зеленое развитие и переход к низкоуглеродной экономике. По итогам форума стороны подписали первую совместную декларацию по климату. Стороны обязались установить "стратегическое партнерство для борьбы с изменениями климата". В документе подчеркивается приверженность КНР сотрудничеству с африканскими странами в сфере энергетики, помощь в переходе на возобновляемые источники энергии, а также "прекращение строительства новых угольных объектов". Помимо этого, проекты, связанные с природным газом и зеленым водородом, могут претендовать на "зеленое финансирование". Африканские лидеры ранее указывали, что рассматривают газ в качестве переходного топлива на пути к зеленой экономике.Так, в пустыне в Эфиопии китайская компания Dongfang Electric International Corporation с 2018 года помогает в строительстве ветряной электростанции Aysha в рамках стратегии страны по построению зеленой экономики. Установленная мощность ветряной станции – 120 мегаватт, а выработка энергии – 467 гигаватт-часов в год.В округе Гарисса в Кении рядами стоят солнечные панели, установленные китайскими компаниями. Построенная там солнечная электростанция мощностью 50 мегаватт - крупнейшая электростанция такого типа в Восточной Африке. Ее подключили к национальной энергосистеме в 2019 году.По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, с 2009 по 2018 год с китайской помощью мощности солнечной энергетики в Африке увеличились с 739 мегаватт до 5500 мегаватт, ветряных установок - с 108 до 6100 мегаватт.Китай учредил Международную коалицию зеленого развития BRI в апреле 2019 года. К настоящему времени коалиция реализует инициативы сотрудничества в области охраны окружающей среды более, чем со 100 странами, реализовала множество проектов в области биоразнообразия.Торговля в помощьС 2021 года заработала Африканская континентальная зона свободной торговли, договор о создании которой подписали 54 станы, в том числе, Китай. Во Всемирном банке подсчитали, что организация сможет сгенерировать совокупный ВВП в размере 3,4 триллиона долларов и поможет вывести из крайней нищеты до 30 миллионов африканцев.Доцент Школы государственного управления Хунаньского университета в Чанша Хэ Юн считает, что пока слишком рано говорить о достижениях соглашения, ведь на реальную работу повлияли сбои из-за пандемии COVID-19. Однако появление ЗСТ помогло смягчить последствия пандемии, например, позволив странам диверсифицировать свой экспорт, когда по всему миру были нарушены цепочки поставок.Исследователь Африки из Университета Цинхуа в Пекине Тан Сяоян указал, что торговое соглашение повлияет на экономику Африки в долгосрочной перспективе. Самым большим препятствием для торговли между африканскими странами являются не пошлины, а то, что Тан Сяоян называет плохой "взаимодополняемостью экономических структур и транспортных связей" на континенте. Иными словами – Африке нужно больше инфраструктуры, и в этом ей может помочь Китай. Например, уже построенная железная дорога Момбаса-Найроби, которая доходит на западе до таких стран, как Уганда и Руанда, позволит ускорить грузоперевозки в Восточной Африке.В общей сложности с помощью Китая в африканских странах построено более шести тысяч километров железных дорог и столько же автомагистралей, около 20 портов и более 80 крупных электростанций, более 130 медицинских учреждений, 45 спортивных стадионов и 170 школ. Все эти проекты сыграли важную роль в индустриализации и экономических преобразованиях стран Африки.

https://ria.ru/20211206/forum-1762338759.html

https://ria.ru/20211201/zavod-1761623826.html

https://ria.ru/20211203/standart-1762006263.html

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кения, чанша, китай, африка, си цзиньпин