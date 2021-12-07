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Госдума заявила о дискриминации соотечественников в США

Госдума заявила о дискриминации соотечественников в США - РИА Новости, 07.12.2021

Госдума заявила о дискриминации соотечественников в США

Госдума приняла заявление с призывом к международным организациям осудить дискриминационную политику США в отношении соотечественников из РФ, его внес на... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:20

2021-12-07T15:20

2021-12-07T15:25

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Госдума приняла заявление с призывом к международным организациям осудить дискриминационную политику США в отношении соотечественников из РФ, его внес на рассмотрение думский комитет по делам СНГ.Авторы заявили, что 18 ноября в связи с "жестким и беспрецедентным давлением" властей США был вынужден приостановить свою работу Координационный совет организаций российских соотечественников в этой стране.В связи с этим комитет по СНГ рекомендовал Думе принять заявление "О недопустимости дискриминации российских соотечественников в Соединенных Штатах Америки", в пояснительной записке к документу отмечается, что заявление было ранее согласовано с министерством иностранных дел.В самом заявлении отмечается, что депутаты решительно осуждают "агрессивные действия властей" США, направленные против российских соотечественников. Также там говорится о том, что на протяжении последнего года не менее трехсот представителей соотечественников из РФ, постоянно проживающих в Соединенных Штатах, подверглись преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами.Госдума требует немедленного прекращения притеснений представителей русской общины в Соединенных Штатах Америки и соблюдения их прав, написали авторы инициативы.Кроме того, они сообщили, что действия Вашингтона фактически вынуждают соотечественников из РФ отказаться от сохранения русского языка и культуры, от права на свою идентичность, что противоречит положениям конституции США.Депутаты Госдумы рассматривают такие действия как недружественные по отношению к РФ и заявляют, что Россия во исполнение положений части 3 статьи 69 Конституции РФ оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности, сообщается в документе.Кроме того, в заявлении отмечается, что депутаты обращаются к Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентской ассамблее ОДКБ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, парламентам государств - членов ЕС с призывом осудить дискриминационную политику США по отношению к соотечественникам из РФ.

https://ria.ru/20210205/putin-1596188965.html

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в мире, сша, госдума рф, вашингтон (город), одкб, обсе, россия