15:20 07.12.2021 (обновлено: 15:25 07.12.2021)
Госдума заявила о дискриминации соотечественников в США
Госдума заявила о дискриминации соотечественников в США и призвала осудить ее
Авторы заявили, что 18 ноября в связи с "жестким и беспрецедентным давлением" властей США был вынужден приостановить свою работу Координационный совет организаций российских соотечественников в этой стране.
В связи с этим комитет по СНГ рекомендовал Думе принять заявление "О недопустимости дискриминации российских соотечественников в Соединенных Штатах Америки", в пояснительной записке к документу отмечается, что заявление было ранее согласовано с министерством иностранных дел.
В самом заявлении отмечается, что депутаты решительно осуждают "агрессивные действия властей" США, направленные против российских соотечественников. Также там говорится о том, что на протяжении последнего года не менее трехсот представителей соотечественников из РФ, постоянно проживающих в Соединенных Штатах, подверглись преследованию по надуманным основаниям американскими спецслужбами.
Госдума требует немедленного прекращения притеснений представителей русской общины в Соединенных Штатах Америки и соблюдения их прав, написали авторы инициативы.
"Обыски и допросы, изъятие личных вещей, давление, проводящиеся в рамках расследования по не имеющему ничего общего с действительностью подозрению в деятельности без специальной регистрации в качестве иностранных агентов, грубо нарушают права российских соотечественников на возможность поддерживать связь с исторической Родиной – Российской Федерацией. Культурно-гуманитарные проекты Координационного совета организаций российских соотечественников Соединенных Штатов Америки осуществляются на принципах открытости и сотрудничества в соответствии с американским законодательством и не подпадают под действие закона Соединенных Штатов Америки "О регистрации иностранных агентов", - также написали авторы инициативы.
Кроме того, они сообщили, что действия Вашингтона фактически вынуждают соотечественников из РФ отказаться от сохранения русского языка и культуры, от права на свою идентичность, что противоречит положениям конституции США.
Депутаты Госдумы рассматривают такие действия как недружественные по отношению к РФ и заявляют, что Россия во исполнение положений части 3 статьи 69 Конституции РФ оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности, сообщается в документе.
Кроме того, в заявлении отмечается, что депутаты обращаются к Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентской ассамблее ОДКБ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, парламентам государств - членов ЕС с призывом осудить дискриминационную политику США по отношению к соотечественникам из РФ.
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